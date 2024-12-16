Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 16.12.2024 (обновлено: 14:05 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989427091.html
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира
Президент России Владимир Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в ряде регионов мира, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:36
2024-12-16T14:05
ближний восток
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987531318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eea0ba1f615357365d435fd66d2260c.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в ряде регионов мира, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ отметил, что военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной."Так, не прекращаются кровопролития на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал в ряде других регионов мира", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987531318_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c3ce530ec4d4242162d2b68e22aa0754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, владимир путин, россия, в мире
Ближний Восток, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира

Путин заявил, что на Ближнем Востоке продолжается кровопролитие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в ряде регионов мира, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке.
Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ отметил, что военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной.
"Так, не прекращаются кровопролития на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал в ряде других регионов мира", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин
Вчера, 14:02
 
Ближний ВостокВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала