https://ria.ru/20241216/putin-1989427091.html
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира
Президент России Владимир Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в ряде регионов мира, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:36
2024-12-16T13:36
2024-12-16T14:05
ближний восток
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в ряде регионов мира, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ отметил, что военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной."Так, не прекращаются кровопролития на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал в ряде других регионов мира", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, владимир путин, россия, в мире
Ближний Восток, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира
Путин заявил, что на Ближнем Востоке продолжается кровопролитие