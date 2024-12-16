https://ria.ru/20241216/putin-1989427091.html

Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира

Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира - РИА Новости, 16.12.2024

Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в некоторых регионах мира

Президент России Владимир Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в ряде регионов мира, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:36

2024-12-16T13:36

2024-12-16T14:05

ближний восток

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в ряде регионов мира, кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ отметил, что военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной."Так, не прекращаются кровопролития на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал в ряде других регионов мира", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html

ближний восток

россия

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Варвара Скокшина

ближний восток, владимир путин, россия, в мире