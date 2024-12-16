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Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО - РИА Новости, 16.12.2024
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13:35 16.12.2024 (обновлено: 13:56 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989426604.html
Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО
Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО
НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:35
2024-12-16T13:56
атр
владимир путин
нато
сша
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившиеся десятилетиями архитектуры безопасности. Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовки к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тысяч километров. При этом уже разрабатывается переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ", - сказал он.
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атр, владимир путин, нато, сша, россия, безопасность
АТР, Владимир Путин, НАТО, США, Россия, Безопасность
Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО

Путин: НАТО отрабатывает развертывание ракетных систем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.
"Альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившиеся десятилетиями архитектуры безопасности. Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовки к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тысяч километров. При этом уже разрабатывается переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Вчера, 13:51
 
АТРВладимир ПутинНАТОСШАРоссияБезопасность
 
 
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