https://ria.ru/20241216/putin-1989426604.html
Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО
Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО
НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:35
2024-12-16T13:35
2024-12-16T13:56
атр
владимир путин
нато
сша
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившиеся десятилетиями архитектуры безопасности. Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовки к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тысяч километров. При этом уже разрабатывается переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ", - сказал он.
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
атр
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, владимир путин, нато, сша, россия, безопасность
АТР, Владимир Путин, НАТО, США, Россия, Безопасность
Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО
Путин: НАТО отрабатывает развертывание ракетных систем