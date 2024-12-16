https://ria.ru/20241216/putin-1989426604.html

Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО

Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО - РИА Новости, 16.12.2024

Путин заявил о наращивании присутствия в АТР со стороны НАТО

НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:35

2024-12-16T13:35

2024-12-16T13:56

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. НАТО наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившиеся десятилетиями архитектуры безопасности. Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовки к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тысяч километров. При этом уже разрабатывается переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ", - сказал он.

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атр, владимир путин, нато, сша, россия, безопасность