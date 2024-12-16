https://ria.ru/20241216/putin-1989425080.html

Путин предложил обсудить укрепление обороноспособности

Путин предложил обсудить укрепление обороноспособности - РИА Новости, 16.12.2024

Путин предложил обсудить укрепление обороноспособности

Президент России Владимир Путин на коллегии министерства обороны РФ предложил обсудить задачи по укреплению обороноспособности страны и дальнейшему развитию... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:29

2024-12-16T13:29

2024-12-16T13:35

вооруженные силы рф

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии министерства обороны РФ предложил обсудить задачи по укреплению обороноспособности страны и дальнейшему развитию Вооруженных сил России."Уважаемые товарищи, сегодня в рамках расширенного заседания коллегии министерства обороны обсудим основные итоги работы за 2024 год. Определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241205/rossija-1987493787.html

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вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин