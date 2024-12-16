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Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства - РИА Новости, 16.12.2024
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14:14 16.12.2024 (обновлено: 15:25 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/protezy-1989444964.html
Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства
Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства - РИА Новости, 16.12.2024
Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства
Раненые военнослужащие смогут получать протезы вблизи мест жительства в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:14
2024-12-16T15:25
общество
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Раненые военнослужащие смогут получать протезы вблизи мест жительства в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник."Также со следующего года изменится система оказания медицинской помощи участникам СВО, получившим тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей. Будет осуществлен переход на новые современные стандарты, которые позволят предоставлять полный цикл услуг протезирования и реабилитации. При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы", - сказал Белоусов.Он отметил, что при этом срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в два раза, в среднем до трех месяцев.
https://ria.ru/20241216/svo-1989430929.html
https://ria.ru/20241216/putin-1989432127.html
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общество, россия, андрей белоусов
Общество, Россия, Андрей Белоусов
Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства

Раненные военные в 2025 году смогут получить протезы вблизи мест жительства

© РИА Новости / Алексей МайшевРаненый боец,
Раненый боец, - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Раненый боец,. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Раненые военнослужащие смогут получать протезы вблизи мест жительства в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник.
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"Также со следующего года изменится система оказания медицинской помощи участникам СВО, получившим тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей. Будет осуществлен переход на новые современные стандарты, которые позволят предоставлять полный цикл услуг протезирования и реабилитации. При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы", - сказал Белоусов.
Он отметил, что при этом срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в два раза, в среднем до трех месяцев.
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