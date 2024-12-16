https://ria.ru/20241216/protezy-1989444964.html

Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства

Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства - РИА Новости, 16.12.2024

Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства

Раненые военнослужащие смогут получать протезы вблизи мест жительства в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:14

2024-12-16T14:14

2024-12-16T15:25

общество

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Раненые военнослужащие смогут получать протезы вблизи мест жительства в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник."Также со следующего года изменится система оказания медицинской помощи участникам СВО, получившим тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей. Будет осуществлен переход на новые современные стандарты, которые позволят предоставлять полный цикл услуг протезирования и реабилитации. При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы", - сказал Белоусов.Он отметил, что при этом срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в два раза, в среднем до трех месяцев.

https://ria.ru/20241216/svo-1989430929.html

https://ria.ru/20241216/putin-1989432127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, андрей белоусов