Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность
Чемезов: решение Путина о консолидации ОПК спасло оборонную промышленность
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги, которое он принял в 2000-е годы, позволило сегодня вести военные действия. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью для документального фильма Первого канала "Властелины неба", приуроченного к юбилею конструкторских бюро Сухого и Микояна.
По его словам, если бы президент не принял такое решение тогда, то в наши дни было очень сложно участвовать "в каких-либо военных действиях".
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Чемезов также заявил, что в 1990-е годы вся оборонная промышленность, включая авиастроительную отрасль, была почти ликвидирована.
"Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.
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