https://ria.ru/20241216/promyshlennost-1989349449.html

Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность

Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность - РИА Новости, 16.12.2024

Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность

Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги, которое он принял в 2000-е годы, позволило сегодня... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T00:24

2024-12-16T00:24

2024-12-16T00:26

россия

сергей чемезов

владимир путин

ростех

камаз (завод)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги, которое он принял в 2000-е годы, позволило сегодня вести военные действия. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью для документального фильма Первого канала "Властелины неба", приуроченного к юбилею конструкторских бюро Сухого и Микояна.По его словам, если бы президент не принял такое решение тогда, то в наши дни было очень сложно участвовать "в каких-либо военных действиях".Чемезов также заявил, что в 1990-е годы вся оборонная промышленность, включая авиастроительную отрасль, была почти ликвидирована."Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.

https://ria.ru/20241023/chemezov-1979677938.html

https://ria.ru/20241213/rostehi-1988954507.html

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россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех, камаз (завод), объединенная авиастроительная корпорация (оак)