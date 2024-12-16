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Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность - РИА Новости, 16.12.2024
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00:24 16.12.2024 (обновлено: 00:26 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/promyshlennost-1989349449.html
Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность
Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность - РИА Новости, 16.12.2024
Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность
Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги, которое он принял в 2000-е годы, позволило сегодня... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T00:24
2024-12-16T00:26
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
камаз (завод)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги, которое он принял в 2000-е годы, позволило сегодня вести военные действия. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью для документального фильма Первого канала "Властелины неба", приуроченного к юбилею конструкторских бюро Сухого и Микояна.По его словам, если бы президент не принял такое решение тогда, то в наши дни было очень сложно участвовать "в каких-либо военных действиях".Чемезов также заявил, что в 1990-е годы вся оборонная промышленность, включая авиастроительную отрасль, была почти ликвидирована."Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.
https://ria.ru/20241023/chemezov-1979677938.html
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россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех, камаз (завод), объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех, КамАЗ (завод), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Чемезов рассказал, какое решение Путина спасло оборонную промышленность

Чемезов: решение Путина о консолидации ОПК спасло оборонную промышленность

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги, которое он принял в 2000-е годы, позволило сегодня вести военные действия. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью для документального фильма Первого канала "Властелины неба", приуроченного к юбилею конструкторских бюро Сухого и Микояна.
По его словам, если бы президент не принял такое решение тогда, то в наши дни было очень сложно участвовать "в каких-либо военных действиях".
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Чемезов также заявил, что в 1990-е годы вся оборонная промышленность, включая авиастроительную отрасль, была почти ликвидирована.
"Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.
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РоссияСергей ЧемезовВладимир ПутинРостехКамАЗ (завод)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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