https://ria.ru/20241216/premiya-1763003625.html

Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году

Годовая премия: как рассчитывается, кому положены выплаты и в каком размере

Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году

Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:49

2024-12-16T14:49

2024-12-16T15:32

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке точно не будет лишней. Расчет размера суммы премии по итогам года, каким сотрудникам положено вознаграждение, могут ли получить выплату уволившиеся работники, — в материале РИА Новости.Годовая премияКогда результаты проделанной за прошедший год работы соответствуют ожиданиям работодателя, сотрудники организации могут получить дополнительное вознаграждение в виде годовой премии или, как ее еще называют, "13-й зарплаты".Кому положенаНекоторые работодатели выплачивают годовую премию только тем сотрудникам, которые отработали текущий год полностью. Другие, напротив, стараются стимулировать новичков и рассчитывают премию за отработанные месяцы. Такая же практика применяется к увольняющимся работникам.Виды годовых премийПремия по итогам года не зря называется "13-й заработной платой": такая выплата нередко равняется месячному окладу сотрудника.Но жесткого правила нет, и наряду с этим расчетом применяют и другие. Размер премии в итоге напрямую зависит от порядка, прописанного и установленного в Положении о премировании компании. Организации могут начислять вознаграждения в различных вариантах:Кроме того, как премию можно рассматривать выплаты за KPI (от англ. Key Performance Indicators - "ключевые показатели эффективности"), когда в зависимости от достижения поставленных целей в определенный период - месяц, квартал, год - работнику начисляют дополнительные средства. Регламентируют это также локальные нормативные акты компании.Условия и правила начисленияПорядок начисления годовых премий должен быть детально проработан и регламентирован, включая и условия их начисления. Для этого в организации должен существовать локальный нормативный акт “Положение о премировании”. Он может быть как в виде самостоятельного документа, так и в качестве приложения к Положению об оплате труда.Система премирования должна быть понятной каждому сотруднику организации, а все ее условия, размеры премий, периодичность выплаты и источники финансирования отражены в Положении о премировании. Форма законодательно не утверждена, каждое предприятие разрабатывает его самостоятельно с учетом уставной деятельности.Когда выплачивают годовую премиюСроки выплаты зарплат и премий установлены новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Согласно ей сотрудники должны получить вознаграждение в течение 15 дней после того, как оно начислено. Дата начисления премии определяется работодателем, это может быть:Пояснения к новой редакции ст. 136 ТК РФ были размещены на официальном сайте Министерства труда. В них сказано, что работодатель может самостоятельно выбрать срок выплат и закрепить это решение в коллективном договоре, Положении о премировании или приказе. Трудовое законодательство в таком случае не будет нарушено.Однако если работодатель пропустил срок выплаты -15 дней после начисления - ему грозит административный штраф. Пожаловаться работники могут в трудовую инспекцию.Выплачивают ли премию после увольненияТрудовые споры по этому вопросу неоднозначны. Есть два мнения законодателей:Большинство юристов склоняются к тому, что премия по итогам работы, если все условия ее начисления выполнены, все же должна выплачиваться уволившемуся сотруднику.Налогообложение премийПремия - это доход, а значит, она облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).Но есть некоторые исключения, по которым подоходный налог платить не нужно. Два основных из них:Также в общем порядке премии по итогам года облагаются страховыми взносами. Кроме того, с "13-й зарплаты" удерживают и алименты.Правовые аспекты годовых премийОснованием для начисления годовой премии служит тот или иной внутренний документ организации, чаще всего приказ. Порядок выплаты тоже устанавливается локальными нормативными актами. Как правило, речь идет о таких документах, как Положение об оплате труда или Положение о премировании.Положение о премировании - внутренний документ организации, в котором прописываются все аспекты, касающиеся вознаграждений:Приказ о выплате премии - это основание для начисления сотруднику денежных средств. Единая форма приказа не утверждена, поэтому при составлении такого документа стоит руководствоваться обычными правилами делопроизводства.Зачастую в организациях используют уже готовые бланки или составляют собственные.В приказе должны быть:Приказ о выплате премии может быть составлен на отдельного человека или на весь коллектив - на усмотрение руководства.Положение о премировании может быть оформлено как самостоятельный документ или в качестве дополнения к Положению об оплате труда. Разрабатывает его обычно специально созванная комиссия, отдел кадров или сам руководитель. Такой локальный нормативный акт должен включать в себя не только условия начисления и размер вознаграждения, но и отражать специфику деятельности организации.Мнение экспертаВажно вести правильный бухгалтерский учет премий. Он зависит от того, когда их выплачивают по внутренним документам организации (например, согласно Положению о премировании).Премиальное вознаграждение по итогам года в организациях отражается в бухучете в составе:В первом случае проводка по начислению премии будет следующая (где Дт - дебет, Кт - кредит):Дт 20 (23, 25, 26, 44…) Кт 70 - начислена премия за счет расходов по обычным видам деятельности.В случаях, когда премия выплачивается за счет чистой прибыли, проводка будет другая:Дт 91-2 Кт 70 - начислена премия за счет чистой прибыли."Счет 91 стоит упоминать в записях вне зависимости от того, направлена на выплату премии чистая прибыль прошлых лет или текущего года. Нельзя использовать счет 84 в отображении таких расходов. Это будут прочие расходы, влияющие на финансовый результат компании. Поэтому такие расходы необходимо отражать по дебету счета 91-2 (из Инструкции к плану счетов)", - объясняет Анастасия Антоненко, бухгалтер по расчету заработной платы.

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экономика, общество, работа, headhunter, россия