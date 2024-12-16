https://ria.ru/20241216/pravitelstvo-1989406415.html

Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства

Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства - РИА Новости, 16.12.2024

Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства

Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства с учетом поручений президента и ключевых задач на 2025 год, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:09

2024-12-16T12:09

2024-12-16T12:56

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства с учетом поручений президента и ключевых задач на 2025 год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительством подготовлено постановление, которым уточняется порядок софинансирования региональных расходов, в том числе на приоритетные направления в АПК, сообщил премьер-министр на совещании с вице-премьерами. "При выделении средств больше внимания будет уделено созданию условий для агробизнеса, который занимается фруктами и ягодами, чтобы у таких предпринимателей было необходимое финансирование на сады и питомники", - рассказали в кабмине. Кроме того, планируется усилить субсидирование агрострахования для снижения рисков производителей, страдающих от ежегодных погодных ЧС. Также изменениями уточняются условия предоставления наиболее востребованных грантов, таких как "Агропрогресс", на развитие материально-технической базы и на развитие семейных ферм. За счет этих ресурсов можно будет приобретать, а также осуществлять монтаж газопоршневых установок. "В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах приоритетное финансирование будет предоставляться на агротехнологические работы, включая меры по повышению плодородия и качества почв, и в целом на улучшение экологической безопасности в АПК, в том числе для увеличения объемов производства кормов. Российские производители ферментных препаратов, пищевых, кормовых добавок и других вспомогательных средств могут претендовать на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - рассказали в кабмине. Отмечается, что нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года. "Рассчитываем, что такие меры будут способствовать сохранению в том числе конкурентоспособности наших аграриев, чтобы у наших граждан было больше качественных отечественных продуктов питания", – отметил глава правительства.

https://ria.ru/20240930/apk-1975576926.html

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экономика, россия, михаил мишустин