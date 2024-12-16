В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ
CNN: потеря Красноармейска станет для ВСУ крупнейшей неудачей за последнее время
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Потеря Красноармейка в ДНР станет для ВСУ крупнейшей потерей за последнее время и еще сильнее усугубит положение украинских боевиков на фоне успешно продолжающегося наступления ВС России, сообщает американский телеканал CNN.
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"Падение Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление", — говорится в материале
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По мнению автора, если ВСУ потеряют город, то это может еще сильнее сказаться на поставках американского оружие, которые находятся под вопросом на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах отказаться от поддержки Киева.
В руководстве ДНР ранее отмечали, что Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".