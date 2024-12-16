https://ria.ru/20241216/poterya-1989358550.html

В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ

В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024

В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ

Потеря Красноармейка в ДНР станет для ВСУ крупнейшей потерей за последнее время и еще сильнее усугубит положение украинских боевиков на фоне успешно... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:10

2024-12-16T06:10

2024-12-16T06:10

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донецкая народная республика

красноармейск

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Потеря Красноармейка в ДНР станет для ВСУ крупнейшей потерей за последнее время и еще сильнее усугубит положение украинских боевиков на фоне успешно продолжающегося наступления ВС России, сообщает американский телеканал CNN."Падение Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление", — говорится в материалеПо мнению автора, если ВСУ потеряют город, то это может еще сильнее сказаться на поставках американского оружие, которые находятся под вопросом на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах отказаться от поддержки Киева.В руководстве ДНР ранее отмечали, что Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988619757.html

https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989351309.html

донецкая народная республика

красноармейск

украина

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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дональд трамп