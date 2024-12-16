Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/poterya-1989358550.html
В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ
В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ
Потеря Красноармейка в ДНР станет для ВСУ крупнейшей потерей за последнее время и еще сильнее усугубит положение украинских боевиков на фоне успешно... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:10
2024-12-16T06:10
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Потеря Красноармейка в ДНР станет для ВСУ крупнейшей потерей за последнее время и еще сильнее усугубит положение украинских боевиков на фоне успешно продолжающегося наступления ВС России, сообщает американский телеканал CNN."Падение Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление", — говорится в материалеПо мнению автора, если ВСУ потеряют город, то это может еще сильнее сказаться на поставках американского оружие, которые находятся под вопросом на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах отказаться от поддержки Киева.В руководстве ДНР ранее отмечали, что Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988619757.html
https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989351309.html
донецкая народная республика
красноармейск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, красноармейск, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дональд трамп
В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дональд Трамп
В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ

CNN: потеря Красноармейска станет для ВСУ крупнейшей неудачей за последнее время

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Потеря Красноармейка в ДНР станет для ВСУ крупнейшей потерей за последнее время и еще сильнее усугубит положение украинских боевиков на фоне успешно продолжающегося наступления ВС России, сообщает американский телеканал CNN.
«
"Падение Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление", — говорится в материале
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
11 декабря, 15:29
По мнению автора, если ВСУ потеряют город, то это может еще сильнее сказаться на поставках американского оружие, которые находятся под вопросом на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах отказаться от поддержки Киева.
В руководстве ДНР ранее отмечали, что Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского
Вчера, 01:05
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала