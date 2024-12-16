https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989544346.html

Воробьев рассказал о цифровой трансформации Подмосковья

Воробьев рассказал о цифровой трансформации Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2024

Воробьев рассказал о цифровой трансформации Подмосковья

В Московской области использование искусственного интеллекта растет, заявил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:53

2024-12-16T19:53

2024-12-16T19:53

новости подмосковья

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владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Московской области использование искусственного интеллекта растет, заявил губернатор Андрей Воробьев. "Важно, что президент (России Владимир Путин – ред.) очень четко и на президиуме Госсовета, который прошел не так давно, подчеркнул важность цифровой трансформации. Цифровая трансформация – это значит быстро, удобно, дешево, эффективно. Безусловно, не только передача данных в электронном виде, что наверно не самое сложное, но и искусственный интеллект, который заменяет рутинную работу человека и его внедрение, очень важно. В прошлом году у нас было 22 продукта, в этом году – 35 продуктов с использованием искусственного интеллекта", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что Подмосковье по цифровизации сотрудничает с Минцифры, с правительством Москвы. "У нас оцифрованы дворы, для того чтобы понимать, где убрано, где не убрано. Мы видим это серьезным вызовом. Если мы включили искусственный интеллект, то это не значит, что мигом все поменялось, потому что в любом случае для того, чтобы достичь результата, нужно управленческие решения принимать", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241216/vorobev-1989543872.html

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московская область (подмосковье), россия, москва, андрей воробьев, владимир путин