https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989512710.html

Свыше 300 новых автобусов выйдут на маршруты "Мострансавто" в Подмосковье

Свыше 300 новых автобусов выйдут на маршруты "Мострансавто" в Подмосковье - РИА Новости, 16.12.2024

Свыше 300 новых автобусов выйдут на маршруты "Мострансавто" в Подмосковье

На маршруты "Мострансавто" в Подмосковье до конца января выйдут свыше 300 новых автобусов, это современные комфортабельные ЛиАЗы и "Фотоны", сообщает... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:41

2024-12-16T17:41

2024-12-16T17:41

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На маршруты "Мострансавто" в Подмосковье до конца января выйдут свыше 300 новых автобусов, это современные комфортабельные ЛиАЗы и "Фотоны", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Работу общественного транспорта в зимний период губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. "Мы закупили большое количество техники в этом году. На федеральном уровне была создана лизинговая компания, порядка 7500 автобусов распределено по всей стране. Мы активно участвовали и дальше будем участвовать в этой программе, чтобы обеспечить обновление автобусов", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также был заключен контракт с Москвой. Так, с июня часть маршрутов, которые пересекают МКАД, будут переходить под управление столичного департамента транспорта. "Таким образом, вместе с Москвой мы усилим эти маршруты. Задача - увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД", - добавил Воробьев. Новые автобусы поступят в каждый городской округ. Первые 35 из них выйдут на линии уже на этой неделе. В свою очередь, заместитель председателя правительства Подмосковья - министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что планируется получить 304 автобуса, 104 уже приняты. "До 25 декабря получим оставшиеся 200 транспортных средств, и до 31 января все они выйдут на маршруты. Больше всего поступит в городские округа Одинцовский – 27, Домодедово – 21, Балашиху – 16, Ленинский – 13", - добавил Гержик.

https://ria.ru/20241216/ii-1989511044.html

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москва

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московская область (подмосковье), москва, балашиха, андрей воробьев, алексей гержик, мострансавто, домодедово (аэропорт)