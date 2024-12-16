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Свыше 300 новых автобусов выйдут на маршруты "Мострансавто" в Подмосковье
Свыше 300 новых автобусов выйдут на маршруты "Мострансавто" в Подмосковье - РИА Новости, 16.12.2024
Свыше 300 новых автобусов выйдут на маршруты "Мострансавто" в Подмосковье
На маршруты "Мострансавто" в Подмосковье до конца января выйдут свыше 300 новых автобусов, это современные комфортабельные ЛиАЗы и "Фотоны", сообщает... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:41
2024-12-16T17:41
2024-12-16T17:41
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На маршруты "Мострансавто" в Подмосковье до конца января выйдут свыше 300 новых автобусов, это современные комфортабельные ЛиАЗы и "Фотоны", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Работу общественного транспорта в зимний период губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. "Мы закупили большое количество техники в этом году. На федеральном уровне была создана лизинговая компания, порядка 7500 автобусов распределено по всей стране. Мы активно участвовали и дальше будем участвовать в этой программе, чтобы обеспечить обновление автобусов", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также был заключен контракт с Москвой. Так, с июня часть маршрутов, которые пересекают МКАД, будут переходить под управление столичного департамента транспорта. "Таким образом, вместе с Москвой мы усилим эти маршруты. Задача - увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД", - добавил Воробьев. Новые автобусы поступят в каждый городской округ. Первые 35 из них выйдут на линии уже на этой неделе. В свою очередь, заместитель председателя правительства Подмосковья - министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что планируется получить 304 автобуса, 104 уже приняты. "До 25 декабря получим оставшиеся 200 транспортных средств, и до 31 января все они выйдут на маршруты. Больше всего поступит в городские округа Одинцовский – 27, Домодедово – 21, Балашиху – 16, Ленинский – 13", - добавил Гержик.
https://ria.ru/20241216/ii-1989511044.html
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московская область (подмосковье), москва, балашиха, андрей воробьев, алексей гержик, мострансавто, домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Балашиха, Андрей Воробьев, Алексей Гержик, Мострансавто, Домодедово (аэропорт)
Свыше 300 новых автобусов выйдут на маршруты "Мострансавто" в Подмосковье
Более 300 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца января