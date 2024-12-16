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Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2024
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Новости Подмосковья
 
15:34 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989483773.html
Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья
Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2024
Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья
Подмосковные парки посетило 1,4 миллиона человек за прошедшую неделю, что на 294 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:34
2024-12-16T15:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
михаил хайкин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подмосковные парки посетило 1,4 миллиона человек за прошедшую неделю, что на 294 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона", - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу, в этот день парки посетило более 255 тысяч человек. За все выходные дни посещаемость составила более 489 тысяч человек. Средняя посещаемость парков в будние дни составляла более 182,2 тысячи человек. Большим спросом пользовались: парк Пехорка в Балашихе – 46 тысяч человек, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино – 42 тысячи человек, парк Фабричный в Истре – 35 тысяч человек, парк Мира в Мытищах – 33 тысячи человек, парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках – 24 тысячи человек.
https://ria.ru/20241216/sportinfrastruktura-1989480824.html
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московская область (подмосковье), балашиха, михаил хайкин, пушкино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Михаил Хайкин, Пушкино
Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья

Свыше 1,4 миллиона человек побывали в парках Московской области

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиПосетители в одном из подмосковных парков
Посетители в одном из подмосковных парков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Посетители в одном из подмосковных парков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подмосковные парки посетило 1,4 миллиона человек за прошедшую неделю, что на 294 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона", - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу, в этот день парки посетило более 255 тысяч человек. За все выходные дни посещаемость составила более 489 тысяч человек. Средняя посещаемость парков в будние дни составляла более 182,2 тысячи человек.
Большим спросом пользовались: парк Пехорка в Балашихе – 46 тысяч человек, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино – 42 тысячи человек, парк Фабричный в Истре – 35 тысяч человек, парк Мира в Мытищах – 33 тысячи человек, парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках – 24 тысячи человек.
Благоустройство в парке Усадьба Михалково - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаМихаил ХайкинПушкино
 
 
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