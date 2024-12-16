https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989483773.html

Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья

Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2024

Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья

Подмосковные парки посетило 1,4 миллиона человек за прошедшую неделю, что на 294 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:34

2024-12-16T15:34

2024-12-16T15:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

михаил хайкин

пушкино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910671993_0:253:2538:1681_1920x0_80_0_0_58cdc2bd4c3280aea7b535a30bccbf7b.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подмосковные парки посетило 1,4 миллиона человек за прошедшую неделю, что на 294 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона", - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу, в этот день парки посетило более 255 тысяч человек. За все выходные дни посещаемость составила более 489 тысяч человек. Средняя посещаемость парков в будние дни составляла более 182,2 тысячи человек. Большим спросом пользовались: парк Пехорка в Балашихе – 46 тысяч человек, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино – 42 тысячи человек, парк Фабричный в Истре – 35 тысяч человек, парк Мира в Мытищах – 33 тысячи человек, парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках – 24 тысячи человек.

https://ria.ru/20241216/sportinfrastruktura-1989480824.html

московская область (подмосковье)

балашиха

пушкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), балашиха, михаил хайкин, пушкино