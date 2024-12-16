https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989432312.html

Более 1,3 миллиона детей прошли медосмотры в школах Подмосковья

Более 1,3 миллиона детей прошли медосмотры в школах Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2024

Более 1,3 миллиона детей прошли медосмотры в школах Подмосковья

Свыше 1,3 миллиона детей прошли медицинские осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:47

2024-12-16T13:47

2024-12-16T13:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свыше 1,3 миллиона детей прошли медицинские осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье в образовательных учреждениях Подмосковья. Для этого бригады наших врачей выезжают в школы и детские сады региона, где проводят профилактические осмотры учащихся. Всего с начала года такие медицинские осмотры прошли уже более 1,3 миллиона детей", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что результаты осмотра доступны родителям в цифровом виде, ознакомиться с ними они могут в медкарте в личном кабинете регионального портала госуслуг "Здоровье". Если у ребенка выявлены отклонения, то его направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

https://ria.ru/20241216/proezd-1989415892.html

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московская область (подмосковье)