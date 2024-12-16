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В Подмосковье из аварийного жилья расселили еще 217 человек - РИА Новости, 16.12.2024
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Новости Подмосковья
 
11:59 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989404565.html
В Подмосковье из аварийного жилья расселили еще 217 человек
В Подмосковье из аварийного жилья расселили еще 217 человек - РИА Новости, 16.12.2024
В Подмосковье из аварийного жилья расселили еще 217 человек
Из аварийного жилья на территории Подмосковья за прошедшую неделю расселили 217 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:59
2024-12-16T11:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Из аварийного жилья на территории Подмосковья за прошедшую неделю расселили 217 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Переселение реализовали в 15 городских округах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Так, 217 человек из 80 жилых помещений общей площадью 3,265 тысячи квадратных метров получили новые квартиры. Они переехали из городских округов: Богородский, Волоколамский, Дмитровский, Коломна, Клин, Лобня, Можайск, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Истра, Солнечногорск, Ступино, Химки, Шатура. Гражданам предоставили жилые помещения в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость, предоставили сертификаты, а также приобрели квартиры на вторичном рынке.
https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989394469.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье из аварийного жилья расселили еще 217 человек

За неделю в Подмосковье переселили 217 человек из аварийного жилья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМногоквартиные дома в Подмосковье
Многоквартиные дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Многоквартиные дома в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Из аварийного жилья на территории Подмосковья за прошедшую неделю расселили 217 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Переселение реализовали в 15 городских округах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Так, 217 человек из 80 жилых помещений общей площадью 3,265 тысячи квадратных метров получили новые квартиры. Они переехали из городских округов: Богородский, Волоколамский, Дмитровский, Коломна, Клин, Лобня, Можайск, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Истра, Солнечногорск, Ступино, Химки, Шатура.
Гражданам предоставили жилые помещения в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость, предоставили сертификаты, а также приобрели квартиры на вторичном рынке.
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