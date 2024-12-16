https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989394469.html
В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки
В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки - РИА Новости, 16.12.2024
В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки
В целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории земель лесного фонда Подмосковья проводится... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:04
2024-12-16T11:04
2024-12-16T11:04
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989284986_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_81e0f6672c5f71c33f09bea6eeef5d48.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории земель лесного фонда Подмосковья проводится мероприятие "Елочка-2024" с 16 по 31 декабря 2024 года, сообщает комитет лесного хозяйства Московской области. "С 16 по 31 декабря 2024 года в целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период на территории земель лесного фонда в Московской области проводится мероприятие "Елочка-2024". На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в рейды отправляются патрульные группы с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ. Лесные участки, которые подлежат осмотру, уже определены. Так, в каждом лесничестве заранее подобраны маршруты патрулирования лесов. За незаконную рубку лесных насаждений полагается административный штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. Если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, то нарушителя ждет уголовная ответственность.
https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980528855.html
https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989284986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f01daea6a176e885e60b299dc1e586c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки
Спецоперацию "Елочка-2024" проведут в Московской области с 16 по 31 декабря
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории земель лесного фонда Подмосковья проводится мероприятие "Елочка-2024" с 16 по 31 декабря 2024 года, сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
"С 16 по 31 декабря 2024 года в целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период на территории земель лесного фонда в Московской области проводится мероприятие "Елочка-2024". На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области
Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в рейды отправляются патрульные группы с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ. Лесные участки, которые подлежат осмотру, уже определены. Так, в каждом лесничестве заранее подобраны маршруты патрулирования лесов.
За незаконную рубку лесных насаждений полагается административный штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. Если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, то нарушителя ждет уголовная ответственность.