https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989394469.html

В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки

В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки - РИА Новости, 16.12.2024

В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки

В целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории земель лесного фонда Подмосковья проводится... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:04

2024-12-16T11:04

2024-12-16T11:04

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории земель лесного фонда Подмосковья проводится мероприятие "Елочка-2024" с 16 по 31 декабря 2024 года, сообщает комитет лесного хозяйства Московской области. "С 16 по 31 декабря 2024 года в целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период на территории земель лесного фонда в Московской области проводится мероприятие "Елочка-2024". На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в рейды отправляются патрульные группы с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ. Лесные участки, которые подлежат осмотру, уже определены. Так, в каждом лесничестве заранее подобраны маршруты патрулирования лесов. За незаконную рубку лесных насаждений полагается административный штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. Если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, то нарушителя ждет уголовная ответственность.

https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980528855.html

https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)