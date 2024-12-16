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В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки - РИА Новости, 16.12.2024
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Новости Подмосковья
 
11:04 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989394469.html
В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки
В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки - РИА Новости, 16.12.2024
В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки
В целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории земель лесного фонда Подмосковья проводится... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:04
2024-12-16T11:04
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории земель лесного фонда Подмосковья проводится мероприятие "Елочка-2024" с 16 по 31 декабря 2024 года, сообщает комитет лесного хозяйства Московской области. "С 16 по 31 декабря 2024 года в целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период на территории земель лесного фонда в Московской области проводится мероприятие "Елочка-2024". На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в рейды отправляются патрульные группы с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ. Лесные участки, которые подлежат осмотру, уже определены. Так, в каждом лесничестве заранее подобраны маршруты патрулирования лесов. За незаконную рубку лесных насаждений полагается административный штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. Если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, то нарушителя ждет уголовная ответственность.
https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980528855.html
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье начали операцию по пресечению незаконной рубки

Спецоперацию "Елочка-2024" проведут в Московской области с 16 по 31 декабря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубка главной новогодней елки
Рубка главной новогодней елки - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рубка главной новогодней елки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории земель лесного фонда Подмосковья проводится мероприятие "Елочка-2024" с 16 по 31 декабря 2024 года, сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
"С 16 по 31 декабря 2024 года в целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период на территории земель лесного фонда в Московской области проводится мероприятие "Елочка-2024". На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что в рейды отправляются патрульные группы с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ. Лесные участки, которые подлежат осмотру, уже определены. Так, в каждом лесничестве заранее подобраны маршруты патрулирования лесов.
За незаконную рубку лесных насаждений полагается административный штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. Если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, то нарушителя ждет уголовная ответственность.
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