https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989392754.html

Свыше 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Подмосковье с начала года

Свыше 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.12.2024

Свыше 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Подмосковье с начала года

Более 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:54

2024-12-16T10:54

2024-12-16T10:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Доля малоинвазивных операций в структуре хирургических операций в Подмосковье составляет почти 54%, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Малоинвазивные вмешательства выполняются через небольшие проколы и обладают рядом преимуществ по сравнению с полостными. Так, после малоинвазивной операции пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни, сокращается период его пребывания в стационаре. Достичь увеличения количества таких операций на 4,6% нам удалось благодаря оснащению современным медоборудованием больниц, а также повышению квалификации наших медицинских специалистов", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в регионе было проведено свыше 125 тысяч малоинвазивных операций с начала года. В подмосковных больницах медпомощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат.

https://ria.ru/20241213/chempionat-1989163114.html

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московская область (подмосковье)