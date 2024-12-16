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Свыше 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.12.2024
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Новости Подмосковья
 
10:54 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989392754.html
Свыше 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Подмосковье с начала года
Свыше 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.12.2024
Свыше 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Подмосковье с начала года
Более 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:54
2024-12-16T10:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Доля малоинвазивных операций в структуре хирургических операций в Подмосковье составляет почти 54%, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Малоинвазивные вмешательства выполняются через небольшие проколы и обладают рядом преимуществ по сравнению с полостными. Так, после малоинвазивной операции пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни, сокращается период его пребывания в стационаре. Достичь увеличения количества таких операций на 4,6% нам удалось благодаря оснащению современным медоборудованием больниц, а также повышению квалификации наших медицинских специалистов", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в регионе было проведено свыше 125 тысяч малоинвазивных операций с начала года. В подмосковных больницах медпомощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Подмосковье с начала года

Доля малоинвазивных операций, проведенных в Подмосковье, составляет 54%

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты в операционной . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 125 тысяч малоинвазивных операций провели в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Доля малоинвазивных операций в структуре хирургических операций в Подмосковье составляет почти 54%, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Малоинвазивные вмешательства выполняются через небольшие проколы и обладают рядом преимуществ по сравнению с полостными. Так, после малоинвазивной операции пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни, сокращается период его пребывания в стационаре. Достичь увеличения количества таких операций на 4,6% нам удалось благодаря оснащению современным медоборудованием больниц, а также повышению квалификации наших медицинских специалистов", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в регионе было проведено свыше 125 тысяч малоинвазивных операций с начала года.
В подмосковных больницах медпомощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат.
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