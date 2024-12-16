https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население

Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население - РИА Новости, 16.12.2024

Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население

Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как по требованию командования расстреливал гражданское население, не... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:14

2024-12-16T08:14

2024-12-16T18:34

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как по требованию командования расстреливал гражданское население, не говорящее по-украински, сообщили в Минобороны. "Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, (он. — Прим. ред.) упал, убил — не убил, не знаю", — сказал он на допросе.Боевик также рассказал, как, переодевшись в военную форму ВС России, подходил к российским позициям под предлогом попросить сигарету. "Просил подтолкнуть машину. Ребята вылезали, я с ними расправлялся, расстреливал их", — сообщил Пломбирус.На протяжении всего вооруженного конфликта регулярно появляются свидетельства расправ украинских боевиков над гражданскими. Так, в октябре на камере, прикрепленной к каске ликвидированного военного ВСУ, нашли видео убийства жителей одного из населенных пунктов в Курской области. Боевики расстреляли в квартире двух человек, один из которых находился в инвалидном кресле. Жители недавно освобожденных от ВСУ городов в Донбассе также рассказывают о многочисленных случаях убийств гражданских боевиками. Украинские военные пытаются выявить сторонников России, а также расстреливают тех, кто остается в населенных пунктах и отказывается от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию.Все преступления против мирных жителей фиксируются профильными российскими ведомствами, а их обстоятельства документируются для дальнейшего наказания боевиков. Многие из них уже получили значительные тюремные сроки по приговору суда.Так, в ноябре Верховный суд ДНР приговорил к 24,5 года колонии строгого режима двух украинских морпехов, в 2022-м убивших безоружного мирного жителя Мариуполя, который проходил мимо их позиций. Боевики заподозрили мужчину в пророссийских взглядах и расстреляли его.

https://ria.ru/20241028/rasstrely-1980434249.html

https://ria.ru/20241124/vsu-1985480826.html

https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html

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Пленный военнослужащий ВСУ о преступлениях против мирного населения в Курской области Артур Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание. В его подразделении большинство судимы за тяжкие преступления: убийства, изнасилования. Военнопленный рассказал, как по приказу своего командования расстреливал мирных жителей Курской области. 2024-12-16T08:14 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины