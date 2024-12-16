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Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население
Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население - РИА Новости, 16.12.2024
Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население
Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как по требованию командования расстреливал гражданское население, не... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:14
2024-12-16T08:14
2024-12-16T18:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как по требованию командования расстреливал гражданское население, не говорящее по-украински, сообщили в Минобороны. "Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, (он. — Прим. ред.) упал, убил — не убил, не знаю", — сказал он на допросе.Боевик также рассказал, как, переодевшись в военную форму ВС России, подходил к российским позициям под предлогом попросить сигарету. "Просил подтолкнуть машину. Ребята вылезали, я с ними расправлялся, расстреливал их", — сообщил Пломбирус.На протяжении всего вооруженного конфликта регулярно появляются свидетельства расправ украинских боевиков над гражданскими. Так, в октябре на камере, прикрепленной к каске ликвидированного военного ВСУ, нашли видео убийства жителей одного из населенных пунктов в Курской области. Боевики расстреляли в квартире двух человек, один из которых находился в инвалидном кресле. Жители недавно освобожденных от ВСУ городов в Донбассе также рассказывают о многочисленных случаях убийств гражданских боевиками. Украинские военные пытаются выявить сторонников России, а также расстреливают тех, кто остается в населенных пунктах и отказывается от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию.Все преступления против мирных жителей фиксируются профильными российскими ведомствами, а их обстоятельства документируются для дальнейшего наказания боевиков. Многие из них уже получили значительные тюремные сроки по приговору суда.Так, в ноябре Верховный суд ДНР приговорил к 24,5 года колонии строгого режима двух украинских морпехов, в 2022-м убивших безоружного мирного жителя Мариуполя, который проходил мимо их позиций. Боевики заподозрили мужчину в пророссийских взглядах и расстреляли его.
https://ria.ru/20241028/rasstrely-1980434249.html
https://ria.ru/20241124/vsu-1985480826.html
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Пленный военнослужащий ВСУ о преступлениях против мирного населения в Курской области
Артур Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание. В его подразделении большинство судимы за тяжкие преступления: убийства, изнасилования. Военнопленный рассказал, как по приказу своего командования расстреливал мирных жителей Курской области.
2024-12-16T08:14
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население
Пленный Пломбирус рассказал, как расстреливал не говорящих по-украински граждан
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как по требованию командования расстреливал гражданское население, не говорящее по-украински, сообщили в Минобороны.
«
"Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, (он. — Прим. ред.) упал, убил — не убил, не знаю", — сказал он на допросе.
Боевик также рассказал, как, переодевшись в военную форму ВС России, подходил к российским позициям под предлогом попросить сигарету.
"Просил подтолкнуть машину. Ребята вылезали, я с ними расправлялся, расстреливал их", — сообщил Пломбирус.
На протяжении всего вооруженного конфликта регулярно появляются свидетельства расправ украинских боевиков над гражданскими. Так, в октябре на камере, прикрепленной к каске ликвидированного военного ВСУ
, нашли видео убийства жителей одного из населенных пунктов в Курской области
. Боевики расстреляли в квартире двух человек, один из которых находился в инвалидном кресле.
Жители недавно освобожденных от ВСУ городов в Донбассе
также рассказывают о многочисленных случаях убийств гражданских боевиками. Украинские военные пытаются выявить сторонников России
, а также расстреливают тех, кто остается в населенных пунктах и отказывается от эвакуации на подконтрольную Киеву
территорию.
Все преступления против мирных жителей фиксируются профильными российскими ведомствами, а их обстоятельства документируются для дальнейшего наказания боевиков. Многие из них уже получили значительные тюремные сроки по приговору суда.
Так, в ноябре Верховный суд ДНР приговорил к 24,5 года колонии строгого режима двух украинских морпехов, в 2022-м убивших безоружного мирного жителя Мариуполя, который проходил мимо их позиций. Боевики заподозрили мужчину в пророссийских взглядах и расстреляли его.