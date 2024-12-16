https://ria.ru/20241216/peregovory-1989517793.html
Сийярто прокомментировал возможную встречу Зеленского с главами ЕС и НАТО
Сийярто прокомментировал возможную встречу Зеленского с главами ЕС и НАТО - РИА Новости, 16.12.2024
Сийярто прокомментировал возможную встречу Зеленского с главами ЕС и НАТО
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможную встречу Владимира Зеленского с главами стран ЕС и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:59
2024-12-16T17:59
2024-12-16T19:35
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможную встречу Владимира Зеленского с главами стран ЕС и генеральным секретарем НАТО, отметив, что мирные переговоры имеют смысл только при участии обеих сторон.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что главы ФРГ, Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также НАТО и ЕС решили пригласить Зеленского на встречу в Брюсселе."Я пока знаю только то, что появилось в СМИ, больше информации не получал. Я думаю, что в переговорах о мире смысл есть тогда, когда в них принимают участие все противоборствующие стороны. Как минимум тогда больше всего шансов на появление какого-то соглашения, указывающего в направлении мира", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, нато, венгрия, германия, франция, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз
В мире, НАТО, Венгрия, Германия, Франция, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто прокомментировал возможную встречу Зеленского с главами ЕС и НАТО
Сийярто прокомментировал возможный визит Зеленского в Брюссель для переговоров