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В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине
В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 16.12.2024
В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о готовности возобновить переговоры по Украине на базе стамбульских договоренностей. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:26
2024-12-16T12:26
2024-12-16T12:26
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дмитрий песков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о готовности возобновить переговоры по Украине на базе стамбульских договоренностей."Президент (Владимир) Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал журналистам Песков
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украина, россия, дмитрий песков, политика
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине
Песков: переговоры по Украине возможны на базе стамбульских договоренностей