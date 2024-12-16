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В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине

В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 16.12.2024

В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о готовности возобновить переговоры по Украине на базе стамбульских договоренностей. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:26

2024-12-16T12:26

2024-12-16T12:26

украина

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о готовности возобновить переговоры по Украине на базе стамбульских договоренностей."Президент (Владимир) Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал журналистам Песков

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украина, россия, дмитрий песков, политика