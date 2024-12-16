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МЭР рассчитывает на введение невозвратных тарифов в российских отелях
МЭР рассчитывает на введение невозвратных тарифов в российских отелях - РИА Новости, 16.12.2024
МЭР рассчитывает на введение невозвратных тарифов в российских отелях
Минэкономразвития рассчитывает, что невозвратные тарифы в российских отелях на законодательном уровне введут в 2025 году, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:19
2024-12-16T12:19
2024-12-16T12:19
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает, что невозвратные тарифы в российских отелях на законодательном уровне введут в 2025 году, сообщил журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Да, конечно", - сказал Вахруков, отвечая на вопрос, будет ли в 2025 году реализована инициатива по введению на законодательном уровне невозвратных тарифов в российских отелях. "Я надеюсь, что в этом году правительство внесет в Думу этот законопроект", - добавил он. Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Предполагалось, что при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В начале апреля директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач сообщал, что разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах РФ не должна превышать 30%. В середине ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы документы, согласно которым Минэкономразвития отказалось от разработки предложенного им в феврале законопроекта о невозвратных тарифах в отелях.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР рассчитывает на введение невозвратных тарифов в российских отелях
МЭР рассчитывает, что невозвратные тарифы в российских отелях введут в 2025 году
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает, что невозвратные тарифы в российских отелях на законодательном уровне введут в 2025 году, сообщил журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Да, конечно", - сказал Вахруков, отвечая на вопрос, будет ли в 2025 году реализована инициатива по введению на законодательном уровне невозвратных тарифов в российских отелях.
"Я надеюсь, что в этом году правительство внесет в Думу этот законопроект", - добавил он.
Минэкономразвития
в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Предполагалось, что при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ
. В начале апреля директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач сообщал, что разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах РФ не должна превышать 30%.
В середине ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы документы, согласно которым Минэкономразвития отказалось от разработки предложенного им в феврале законопроекта о невозвратных тарифах в отелях.