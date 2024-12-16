https://ria.ru/20241216/osago-1989392058.html

У женщины, сбившей на машине ребенка в Новой Москве, не было ОСАГО

У женщины, сбившей на машине ребенка в Новой Москве, не было ОСАГО - РИА Новости, 16.12.2024

У женщины, сбившей на машине ребенка в Новой Москве, не было ОСАГО

У водителя Porsche, которая в субботу сбила ребенка и его няню в новой Москве, не было полиса ОСАГО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:49

2024-12-16T10:49

2024-12-16T10:49

происшествия

москва

россия

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

осаго

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. У водителя Porsche, которая в субботу сбила ребенка и его няню в новой Москве, не было полиса ОСАГО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что у женщины не было страхового полиса на автомобиль. По данному факту в отношении водителя оформлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - сказал собеседник агентства. Также на нее был оформлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ в прохождении медосвидетельствования. В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок скончался в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна.

https://ria.ru/20241210/dtp-1988417977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), осаго, porsche panamera