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У женщины, сбившей на машине ребенка в Новой Москве, не было ОСАГО
У женщины, сбившей на машине ребенка в Новой Москве, не было ОСАГО - РИА Новости, 16.12.2024
У женщины, сбившей на машине ребенка в Новой Москве, не было ОСАГО
У водителя Porsche, которая в субботу сбила ребенка и его няню в новой Москве, не было полиса ОСАГО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:49
2024-12-16T10:49
2024-12-16T10:49
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. У водителя Porsche, которая в субботу сбила ребенка и его няню в новой Москве, не было полиса ОСАГО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что у женщины не было страхового полиса на автомобиль. По данному факту в отношении водителя оформлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - сказал собеседник агентства. Также на нее был оформлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ в прохождении медосвидетельствования. В субботу водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила няню с мальчиком в ТиНАО Москвы, ребенок скончался в больнице. По данным столичного СК, женщина за рулем была пьяна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), осаго, porsche panamera
Происшествия, Москва, Россия, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ), ОСАГО, Porsche Panamera
У женщины, сбившей на машине ребенка в Новой Москве, не было ОСАГО
У водителя Porsche, сбившей ребенка в новой Москве, не было ОСАГО