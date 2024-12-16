https://ria.ru/20241216/obstrel-1989349730.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.12.2024
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T00:31
2024-12-16T00:31
2024-12-16T00:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972285840_0:192:591:524_1920x0_80_0_0_00860f88a4317be6694abb1db2294267.jpg
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 75 боеприпасов. По данным представительства, погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. В предыдущие сутки были зафиксированы 29 обстрелов.
https://ria.ru/20241215/drony-1989342869.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972285840_0:199:591:642_1920x0_80_0_0_f2f14594367a62c8c39931551d6a5daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 75 боеприпасов