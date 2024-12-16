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Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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14:40 16.12.2024 (обновлено: 15:33 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/oborona-1989454022.html
Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин
Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин
Россия тратит большие средства на оборону, надо рационально их использовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:40
2024-12-16T15:33
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия тратит большие средства на оборону, надо рационально их использовать, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Министр сказал: 6,3% ВВП мы тратим на военную составляющую, на повышение и укрепление обороноспособности. Это приличные деньги, это выше примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше, но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но тем не менее это большие деньги и здесь нам нужно очень рационально их использовать", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989469595.html
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Путин о рациональном использовании средств, выделяемых на укрепление обороноспособности страны
О рациональном использовании средств, выделяемых на укрепление обороноспособности страны
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин

Путин призвал рационально использовать средства на оборону

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия тратит большие средства на оборону, надо рационально их использовать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.
"Министр сказал: 6,3% ВВП мы тратим на военную составляющую, на повышение и укрепление обороноспособности. Это приличные деньги, это выше примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше, но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но тем не менее это большие деньги и здесь нам нужно очень рационально их использовать", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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