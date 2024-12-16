https://ria.ru/20241216/oborona-1989454022.html

Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин

Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Россия тратит большие средства на оборону, заявил Путин

Россия тратит большие средства на оборону, надо рационально их использовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:40

2024-12-16T14:40

2024-12-16T15:33

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия тратит большие средства на оборону, надо рационально их использовать, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Министр сказал: 6,3% ВВП мы тратим на военную составляющую, на повышение и укрепление обороноспособности. Это приличные деньги, это выше примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше, но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но тем не менее это большие деньги и здесь нам нужно очень рационально их использовать", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о рациональном использовании средств, выделяемых на укрепление обороноспособности страны О рациональном использовании средств, выделяемых на укрепление обороноспособности страны 2024-12-16T14:40 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность