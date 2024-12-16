https://ria.ru/20241216/obman-1989349279.html
Юрист предупредила о забытых способах обмана, которые вернулись в магазины
Юрист предупредила о забытых способах обмана, которые вернулись в магазины - РИА Новости, 16.12.2024
Юрист предупредила о забытых способах обмана, которые вернулись в магазины
Для того чтобы увеличить выручку магазины нередко прибегают к разным способам обмана, которые не противоречат букве закона, но могут ввести покупателя в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T02:17
2024-12-16T02:17
2024-12-16T12:47
общество
яковлев и партнеры
магазин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Для того чтобы увеличить выручку магазины нередко прибегают к разным способам обмана, которые не противоречат букве закона, но могут ввести покупателя в ненужные траты, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры".До оплаты товара убедитесь, что цена на ценнике соответствует цене, указанной на кассе. Если по факту дороже, требуйте продать товар по цене, указанной на ценнике. По закону вы имеете на это право.Некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара — тут налицо нарушение правил торговли. Закон предписывает удалить лишний материал перед взвешиванием, и можно потребовать пересчета.Часто встречается и уловка с переклеиванием этикеток с истекшими сроками годности. При обнаружении нескольких этикеток на товаре от покупки стоит воздержаться. Уже купленную просрочку вы имеете право вернуть в магазин.И, наконец, несколько раз пробитый товар — иногда это банальная ошибка кассира, но часто намеренный обман, который может привести к ненужным тратам. Тщательно проверяйте чек до выхода из магазина, советует Яковлева.
https://ria.ru/20241127/obman-1985905426.html
https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
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общество, яковлев и партнеры, магазин
Общество, Яковлев и партнеры, Магазин
Юрист предупредила о забытых способах обмана, которые вернулись в магазины
Юрист Яковлева: магазины нередко продают товар по стоимости выше, чем на ценнике
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Для того чтобы увеличить выручку магазины нередко прибегают к разным способам обмана, которые не противоречат букве закона, но могут ввести покупателя в ненужные траты, рассказала агентству "Прайм"
Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры".
До оплаты товара убедитесь, что цена на ценнике соответствует цене, указанной на кассе. Если по факту дороже, требуйте продать товар по цене, указанной на ценнике. По закону вы имеете на это право.
Некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара — тут налицо нарушение правил торговли. Закон предписывает удалить лишний материал перед взвешиванием, и можно потребовать пересчета.
Часто встречается и уловка с переклеиванием этикеток с истекшими сроками годности. При обнаружении нескольких этикеток на товаре от покупки стоит воздержаться. Уже купленную просрочку вы имеете право вернуть в магазин.
И, наконец, несколько раз пробитый товар — иногда это банальная ошибка кассира, но часто намеренный обман, который может привести к ненужным тратам. Тщательно проверяйте чек до выхода из магазина, советует Яковлева.