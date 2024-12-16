Раскрыто, сколько жители городов готовы потратить на поездку в Новый год
Купибилет: горожане готовы потратить на поездку в Новый год до 300 тысяч рублей
Аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство жителей крупнейших российских городов, планирующих новогоднее путешествие на двоих, готовы потратить на эти цели от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняло участие 1,3 тысячи жителей городов-миллионников России. "Большинство россиян (64%) планируют потратить на новогодние путешествия от 100 до 300 тысяч рублей, 16% готовы расстаться с внушительной суммой в 300-500 тысяч, 9% могут себе позволить выделить от 50 до 100 тысяч рублей, 8% закладывают на эти цели от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. И всего 3% хотят уложиться в 30-50 тысяч рублей", - выяснили в сервисе, указав, что цены приводятся на двоих.
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По словам директора по продукту "Купибилета" Андрея Маслака, полученные данные демонстрируют интересную тенденцию на туристическом рынке: несмотря на множество экономических факторов, спрос на дорогие новогодние поездки остается высоким.
Также в ходе исследования выяснилось, что ключевым фактором при выборе направления для путешествия в праздники для 41% россиян является именно бюджет. При этом желанием провести новогодние каникулы в теплых краях руководствуется 21% путешественников. "Стремление к получению уникальных впечатлений в поездке критически важно для 14%. Транспортная доступность и комфорт дороги к точке назначения необходим 13%, а мечту о снежной зиме разделяют 11%", - заключили авторы исследования.