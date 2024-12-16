https://ria.ru/20241216/novyy-god-1989360327.html

Раскрыто, сколько жители городов готовы потратить на поездку в Новый год

Раскрыто, сколько жители городов готовы потратить на поездку в Новый год - РИА Новости, 16.12.2024

Раскрыто, сколько жители городов готовы потратить на поездку в Новый год

Большинство жителей крупнейших российских городов, планирующих новогоднее путешествие на двоих, готовы потратить на эти цели от 100 тысяч до 300 тысяч рублей,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:58

2024-12-16T06:58

2024-12-16T06:58

россия

вьетнам

австралия

новый год

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство жителей крупнейших российских городов, планирующих новогоднее путешествие на двоих, готовы потратить на эти цели от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняло участие 1,3 тысячи жителей городов-миллионников России. "Большинство россиян (64%) планируют потратить на новогодние путешествия от 100 до 300 тысяч рублей, 16% готовы расстаться с внушительной суммой в 300-500 тысяч, 9% могут себе позволить выделить от 50 до 100 тысяч рублей, 8% закладывают на эти цели от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. И всего 3% хотят уложиться в 30-50 тысяч рублей", - выяснили в сервисе, указав, что цены приводятся на двоих. По словам директора по продукту "Купибилета" Андрея Маслака, полученные данные демонстрируют интересную тенденцию на туристическом рынке: несмотря на множество экономических факторов, спрос на дорогие новогодние поездки остается высоким. "Это открывает новые возможности для развития эксклюзивных направлений, которые раньше пользовались не такой популярностью, например Вьетнам, Австралия, Корея, Япония и курорты Китая", - отметил он. Также в ходе исследования выяснилось, что ключевым фактором при выборе направления для путешествия в праздники для 41% россиян является именно бюджет. При этом желанием провести новогодние каникулы в теплых краях руководствуется 21% путешественников. "Стремление к получению уникальных впечатлений в поездке критически важно для 14%. Транспортная доступность и комфорт дороги к точке назначения необходим 13%, а мечту о снежной зиме разделяют 11%", - заключили авторы исследования.

https://ria.ru/20241215/otdykh-1836657926.html

https://ria.ru/20241216/novyy-god-1987118001.html

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россия, вьетнам, австралия, новый год