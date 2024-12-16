https://ria.ru/20241216/novoivanovka-1989356177.html

Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области - РИА Новости, 16.12.2024

Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

Российские бойцы уничтожили большое количество натовской техники и боевиков ВСУ при освобождении населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T05:11

2024-12-16T05:11

2024-12-16T08:20

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большое количество натовской техники и боевиков ВСУ при освобождении населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области, кадры боев за село опубликовало Минобороны."Десантники-штурмовики, используя складки местности, а также погодные условия для скрытого перемещения, стремительным броском вошли в населенный пункт. После оказания огневого воздействия по противнику с использованием артиллерии и средств БПЛА, штурмовые подразделения овладели несколькими строениями в центре населенного пункта и приступили к зачистке поселка", — рассказали в ведомстве.Подразделения ВСУ попытались перебросить резервы, но их уничтожили ударами российской артиллерии и средствами БПЛА. Как отметили в Минобороны, на дороге осталось большое количество натовской техники и убитых украинских солдат."Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, противник был уничтожен, часть боевиков была взята в плен", — сообщили в министерстве.Овладев рубежами, штурмовые подразделения приступили к его удержанию. В течение нескольких суток противник не оставлял попыток выйти к населенному пункту и выдавить штурмовые подразделения ВДВ, но после работы подразделений БПЛА соединения, с помощью FPV-дронов, малые группы противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.Об освобождении Новоивановки Минобороны России сообщило 12 декабря.

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html

https://ria.ru/20241215/selo-1989331675.html

курская область

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Освобождение населенного пункта Новоивановка в Курской области Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области. 2024-12-16T05:11 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии