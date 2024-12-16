Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 16.12.2024 (обновлено: 08:20 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/novoivanovka-1989356177.html
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области - РИА Новости, 16.12.2024
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области
Российские бойцы уничтожили большое количество натовской техники и боевиков ВСУ при освобождении населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T05:11
2024-12-16T08:20
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989363740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_589f723b98f98fd3134577c7b8743449.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большое количество натовской техники и боевиков ВСУ при освобождении населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области, кадры боев за село опубликовало Минобороны."Десантники-штурмовики, используя складки местности, а также погодные условия для скрытого перемещения, стремительным броском вошли в населенный пункт. После оказания огневого воздействия по противнику с использованием артиллерии и средств БПЛА, штурмовые подразделения овладели несколькими строениями в центре населенного пункта и приступили к зачистке поселка", — рассказали в ведомстве.Подразделения ВСУ попытались перебросить резервы, но их уничтожили ударами российской артиллерии и средствами БПЛА. Как отметили в Минобороны, на дороге осталось большое количество натовской техники и убитых украинских солдат."Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, противник был уничтожен, часть боевиков была взята в плен", — сообщили в министерстве.Овладев рубежами, штурмовые подразделения приступили к его удержанию. В течение нескольких суток противник не оставлял попыток выйти к населенному пункту и выдавить штурмовые подразделения ВДВ, но после работы подразделений БПЛА соединения, с помощью FPV-дронов, малые группы противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.Об освобождении Новоивановки Минобороны России сообщило 12 декабря.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html
https://ria.ru/20241215/selo-1989331675.html
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение населенного пункта Новоивановка в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области.
2024-12-16T05:11
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989363740_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5e7303473090b7bf0eb68ba956eef25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большое количество натовской техники и боевиков ВСУ при освобождении населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области, кадры боев за село опубликовало Минобороны.
«
"Десантники-штурмовики, используя складки местности, а также погодные условия для скрытого перемещения, стремительным броском вошли в населенный пункт. После оказания огневого воздействия по противнику с использованием артиллерии и средств БПЛА, штурмовые подразделения овладели несколькими строениями в центре населенного пункта и приступили к зачистке поселка", — рассказали в ведомстве.
Подразделения ВСУ попытались перебросить резервы, но их уничтожили ударами российской артиллерии и средствами БПЛА. Как отметили в Минобороны, на дороге осталось большое количество натовской техники и убитых украинских солдат.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении
15 декабря, 22:33
"Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, противник был уничтожен, часть боевиков была взята в плен", — сообщили в министерстве.
Овладев рубежами, штурмовые подразделения приступили к его удержанию. В течение нескольких суток противник не оставлял попыток выйти к населенному пункту и выдавить штурмовые подразделения ВДВ, но после работы подразделений БПЛА соединения, с помощью FPV-дронов, малые группы противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.
Об освобождении Новоивановки Минобороны России сообщило 12 декабря.
Екатерина Демидова о том, как жители оккупированных ВСУ сел ждали российских солдат - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Жительница освобожденного курского села рассказала, как все ждали ВС России
15 декабря, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала