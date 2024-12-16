https://ria.ru/20241216/novoivanovka-1989356177.html
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области - РИА Новости, 16.12.2024
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области
Российские бойцы уничтожили большое количество натовской техники и боевиков ВСУ при освобождении населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T05:11
2024-12-16T05:11
2024-12-16T08:20
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большое количество натовской техники и боевиков ВСУ при освобождении населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области, кадры боев за село опубликовало Минобороны."Десантники-штурмовики, используя складки местности, а также погодные условия для скрытого перемещения, стремительным броском вошли в населенный пункт. После оказания огневого воздействия по противнику с использованием артиллерии и средств БПЛА, штурмовые подразделения овладели несколькими строениями в центре населенного пункта и приступили к зачистке поселка", — рассказали в ведомстве.Подразделения ВСУ попытались перебросить резервы, но их уничтожили ударами российской артиллерии и средствами БПЛА. Как отметили в Минобороны, на дороге осталось большое количество натовской техники и убитых украинских солдат."Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, противник был уничтожен, часть боевиков была взята в плен", — сообщили в министерстве.Овладев рубежами, штурмовые подразделения приступили к его удержанию. В течение нескольких суток противник не оставлял попыток выйти к населенному пункту и выдавить штурмовые подразделения ВДВ, но после работы подразделений БПЛА соединения, с помощью FPV-дронов, малые группы противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.Об освобождении Новоивановки Минобороны России сообщило 12 декабря.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html
https://ria.ru/20241215/selo-1989331675.html
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Освобождение населенного пункта Новоивановка в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области.
2024-12-16T05:11
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курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области
Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоивановки в Курской области