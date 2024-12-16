https://ria.ru/20241216/niderlandy-1989412479.html
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину - РИА Новости, 16.12.2024
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину
Нидерланды не собираются воевать на Украине и не желают прямой конфронтации между НАТО и Россией, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в интервью РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:32
2024-12-16T12:32
2024-12-16T12:49
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ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Нидерланды не собираются воевать на Украине и не желают прямой конфронтации между НАТО и Россией, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в интервью газете Trouw."Мы, Нидерланды, всегда говорили, что не будем воевать в Украине. Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией", - заявил Брекелманс.Что касается дискуссий о возможной миротворческой миссии ЕС на Украине, по его словам, речь идет только о поддержании мира."Но пока еще слишком рано говорить, как это будет выглядеть в конкретных терминах, поэтому я не буду это предвосхищать", - добавил нидерландский министр.Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20241216/peregovory-1989410822.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Нидерланды, Украина, Россия, НАТО
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину
Министр обороны Нидерландов: страна не будет отправлять военных на Украину