https://ria.ru/20241216/niderlandy-1989412479.html

Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину

Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину - РИА Новости, 16.12.2024

Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину

Нидерланды не собираются воевать на Украине и не желают прямой конфронтации между НАТО и Россией, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в интервью РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:32

2024-12-16T12:32

2024-12-16T12:49

в мире

нидерланды

украина

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137736/97/1377369784_0:978:1536:1842_1920x0_80_0_0_d1f6e1b84f12b4663fbfcdb3e444980d.jpg

ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Нидерланды не собираются воевать на Украине и не желают прямой конфронтации между НАТО и Россией, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в интервью газете Trouw."Мы, Нидерланды, всегда говорили, что не будем воевать в Украине. Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией", - заявил Брекелманс.Что касается дискуссий о возможной миротворческой миссии ЕС на Украине, по его словам, речь идет только о поддержании мира."Но пока еще слишком рано говорить, как это будет выглядеть в конкретных терминах, поэтому я не буду это предвосхищать", - добавил нидерландский министр.Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20241216/peregovory-1989410822.html

https://ria.ru/20241203/niderlandy-1987161180.html

нидерланды

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, украина, россия, нато