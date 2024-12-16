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В УрФУ разработали зоркое око для пузырьков - РИА Новости, 16.12.2024
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Наука
 
09:00 16.12.2024 (обновлено: 16:57 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/nauka-1989346442.html
В УрФУ разработали зоркое око для пузырьков
В УрФУ разработали зоркое око для пузырьков - РИА Новости, 16.12.2024
В УрФУ разработали зоркое око для пузырьков
Бесконтактную систему компьютерного зрения для обнаружения пузырьков в потоках газа и жидкости разработали специалисты УрФУ в составе научного коллектива. Кроме РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:00
2024-12-16T16:57
наука
технологии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бесконтактную систему компьютерного зрения для обнаружения пузырьков в потоках газа и жидкости разработали специалисты УрФУ в составе научного коллектива. Кроме обнаружения пузырьков, система рассчитывает траекторию их движения и форму. Авторы считают, что система может найти применения в нефтегазовой и энергетической промышленности, в биологическом и химическом производстве. Результат представлен в Mathematics.Потоки пузырьков используются в различных областях промышленности для массопереноса в газах и жидкостях. Их форма и передвижение напрямую влияют на потоки вещества в разных средах, причем поведение этой системы в зависимости от химического состава газа и физических особенностей может отличаться. Даже в сладких газированных напитках и шампанском цикл формирования, распространения в стакане и разрушение пузырьков углекислого газа (перляж) происходят по-разному, рассказали специалисты УрФУ.Многие промышленные процессы (флотация, кавитация, работа биореакторов) также используются пузырьки с разными параметрами, отклонения от которых могут вызывать негативные последствия. Существующие методы контроля их формы и траектории имеют значительные ограничения: некоторые неэффективны при высоких скоростях потока, другие требуют периодического отбора пробы, отметили ученые.Специалисты УрФУ совместно с коллегами из ИТМО и МФТИ представили новый инструмент бесконтактного слежения за поведением пузырьков на основе компьютерного зрения и нейронных сетей. В отличие от аналогов, новая система подходит для абсолютного большинства реализуемых в промышленности условий появления, движения и разрушения пузырьков."В биотехнологии обнаружение пузырьков и определение их характеристик жизненно важны для оптимизации работы биореактора, поскольку пузырьки существенно влияют на перенос кислорода и распределение питательных веществ, непосредственно влияя на рост и продуктивность микроорганизмов. Результаты нашего исследования улучшают точный мониторинг динамики пузырьков, позволяя лучше контролировать скорость газообмена и повышать эффективность биопроцессов: ферментации, культивирования клеток и других биохимических реакций", — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории моделирования многофазных физико-биологических сред Илья Стародумов.Специалист добавил, что в исследовании были проанализированы методы обнаружения пузырьков и разработан алгоритм сегментации с использованием модели нейронной сети YOLOv9c. Для обучения модели и расчетов использовалась высокоскоростная визуализация моделей движения газовых включений для различных удельных входных мощностей и газосодержания в массообменном устройстве.Как отметил Стародумов, в этой модели используются экспериментальные данные, в том числе коэффициент диффузии газа при задержке жидкости и газа, а также алгоритмы масштабирования и усреднения, что позволяет адаптировать ее для самых разных комбинаций систем жидкость — газ.Специалистами были проведены экспериментальные работы по подтверждению точности и аккуратности системы. При этом показатели качества оказались выше, чем у контактных и бесконтактных промышленных аналогов.Исследование проводится при поддержке по программе "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20241214/nauka-1989057203.html
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РИА Новости
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технологии, уральский федеральный университет, экология в россии, наука, социальный навигатор, университетская наука, российские инновации
Наука, Технологии, Уральский федеральный университет, Экология в России, Наука, Социальный навигатор, Университетская наука, Российские инновации

В УрФУ разработали зоркое око для пузырьков

© Фото : Пресс-служба УрФУИлья Стародумов
Илья Стародумов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Пресс-служба УрФУ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бесконтактную систему компьютерного зрения для обнаружения пузырьков в потоках газа и жидкости разработали специалисты УрФУ в составе научного коллектива. Кроме обнаружения пузырьков, система рассчитывает траекторию их движения и форму. Авторы считают, что система может найти применения в нефтегазовой и энергетической промышленности, в биологическом и химическом производстве. Результат представлен в Mathematics.
Потоки пузырьков используются в различных областях промышленности для массопереноса в газах и жидкостях. Их форма и передвижение напрямую влияют на потоки вещества в разных средах, причем поведение этой системы в зависимости от химического состава газа и физических особенностей может отличаться. Даже в сладких газированных напитках и шампанском цикл формирования, распространения в стакане и разрушение пузырьков углекислого газа (перляж) происходят по-разному, рассказали специалисты УрФУ.
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Многие промышленные процессы (флотация, кавитация, работа биореакторов) также используются пузырьки с разными параметрами, отклонения от которых могут вызывать негативные последствия. Существующие методы контроля их формы и траектории имеют значительные ограничения: некоторые неэффективны при высоких скоростях потока, другие требуют периодического отбора пробы, отметили ученые.
Специалисты УрФУ совместно с коллегами из ИТМО и МФТИ представили новый инструмент бесконтактного слежения за поведением пузырьков на основе компьютерного зрения и нейронных сетей. В отличие от аналогов, новая система подходит для абсолютного большинства реализуемых в промышленности условий появления, движения и разрушения пузырьков.
«
"В биотехнологии обнаружение пузырьков и определение их характеристик жизненно важны для оптимизации работы биореактора, поскольку пузырьки существенно влияют на перенос кислорода и распределение питательных веществ, непосредственно влияя на рост и продуктивность микроорганизмов. Результаты нашего исследования улучшают точный мониторинг динамики пузырьков, позволяя лучше контролировать скорость газообмена и повышать эффективность биопроцессов: ферментации, культивирования клеток и других биохимических реакций", — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории моделирования многофазных физико-биологических сред Илья Стародумов.
Специалист добавил, что в исследовании были проанализированы методы обнаружения пузырьков и разработан алгоритм сегментации с использованием модели нейронной сети YOLOv9c. Для обучения модели и расчетов использовалась высокоскоростная визуализация моделей движения газовых включений для различных удельных входных мощностей и газосодержания в массообменном устройстве.
© Фото : Пресс-служба УрФУНаучный сотрудник лаборатории моделирования многофазных физико-биологических сред Ирина Низовцева проводит расчеты
Ирина Низовцева
Научный сотрудник лаборатории моделирования многофазных физико-биологических сред Ирина Низовцева проводит расчеты
© Фото : Пресс-служба УрФУ
1 из 2
© Фото : Пресс-служба УрФУИлья Стародумов объясняет, как работает установка
Илья Стародумов
Илья Стародумов объясняет, как работает установка
© Фото : Пресс-служба УрФУ
2 из 2
Научный сотрудник лаборатории моделирования многофазных физико-биологических сред Ирина Низовцева проводит расчеты
© Фото : Пресс-служба УрФУ
1 из 2
Илья Стародумов объясняет, как работает установка
© Фото : Пресс-служба УрФУ
2 из 2
Как отметил Стародумов, в этой модели используются экспериментальные данные, в том числе коэффициент диффузии газа при задержке жидкости и газа, а также алгоритмы масштабирования и усреднения, что позволяет адаптировать ее для самых разных комбинаций систем жидкость — газ.
Специалистами были проведены экспериментальные работы по подтверждению точности и аккуратности системы. При этом показатели качества оказались выше, чем у контактных и бесконтактных промышленных аналогов.
Исследование проводится при поддержке по программе "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
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