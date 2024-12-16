https://ria.ru/20241216/natsionalisty-1989353551.html

Историк раскрыл истоки краж денег от Запада украинскими националистами

Историк раскрыл истоки краж денег от Запада украинскими националистами - РИА Новости, 16.12.2024

Историк раскрыл истоки краж денег от Запада украинскими националистами

Украинские националисты воровали финансовую помощь от Запада еще 85 лет назад, с тех пор желание нажиться за счет чужих подачек сидит у них буквально в крови,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T02:49

2024-12-16T02:49

2024-12-16T02:49

украина

германия

россия

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

еврокомиссия

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Украинские националисты воровали финансовую помощь от Запада еще 85 лет назад, с тех пор желание нажиться за счет чужих подачек сидит у них буквально в крови, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев. На минувшей неделе кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост директора Федерального бюро расследований Кэш Патель заявил о намерении начать расследование с целью выяснить, как киевский режим израсходовал деньги американских налогоплательщиков, выделенные ему в качестве помощи от Вашингтона. США не могут слепо доверять Владимиру Зеленскому, выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги, считает Патель. Патель также заявил, что планирует установить, не манипулировал ли Зеленский западными странами ради получения дополнительной финансовой помощи, нагнетая ложные страхи и угрозы для их безопасности. При этом Патель в интервью согласился с тезисом о том, что Украина известна как место для коррупции и отмывания денег. Ранее в декабре бывший министр труда Польши Петр Кульпа заявил, что на Украине воровались огромные средства - от 30% до 50% от выделенной Западном помощи, в зависимости от направления. Из наворованных денег можно было бы сверстать годовой бюджет поддержки для Украины, говорил Кульпа. В июне нынешнего года Еврокомиссия создала совет по аудиту в рамках Фонда помощи Украине, который будет помогать в борьбе с хищениями западной помощи и коррупцией в этой сфере. О рекордных кражах команды Зеленского не раз заявляли депутаты Верховной рады Украины. В частности, в ноябре депутат Александр Дубинский заявил в эфире своего YouTube-канала, что Зеленский и приближенные к нему люди боятся, что после завершения боевых действий состоится проверка потраченных ими денег западных стран. Воровство - в крови"Проводя историческую аналогию, проецируя настоящее Украины на ее прошлое, можно с уверенностью сказать, что воровство западной помощи, желание нажиться за чужой счет, в том числе за счет подачек от иностранных спецслужб, сидит у украинских националистов и их лидеров буквально в крови", - сказал Матвеев. Он напомнил, что на допросе в Министерстве государственной безопасности СССР 15 октября 1946 года бывший заместитель начальника отдела абвер-2 центрального аппарата немецкой военной разведки, функционально отвечавшего за саботаж, диверсии, террор и разложение противника, полковник Эрвин Штольце сообщил следователю, что с 1925 года на германскую разведку стала работать группа "украинских националистов" во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем (кличка "Консул-1"). "Первоначально Коновалец снабжал германскую разведку сведениями о военно-политическом положении Польши, а после 1939 года его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе. Связником от Коновальца к абверу являлся агент германской разведки Ярый (кличка "Консул-2")… Я неоднократно принимал Ярого, получал от него донесения и передавал ему деньги для оплаты агентуры", - рассказывал Штольце. "Таким образом, еще задолго до прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера, лидеры украинских националистов уверенно подсели на финансовую "иглу" немецкой военной разведки и не слезали с неё вплоть до нападения на СССР, при этом, как водится, не без воровства в собственный карман", - констатировал Матвеев. В следственном деле Штольце по этому поводу имеются следующие показания: "В августе 1941 года Канарис поручил мне прекратить связь с Бандерой (после не санкционированного немецкими властями провозглашения в только что оккупированном Львове 30 июня 1941 года так называемого независимого "Украинского государства" - ред.) и, наоборот, во главе националистов удержать Мельника… Для порыва связи с Бандерой был использован факт, что последний в 1940 году, получив от абвера большую сумму денег для финансирования созданного подполья в целях организации подрывной деятельности, пытался их присвоить и перевёл в один из швейцарских банков, откуда они нами были изъяты и снова возвращены Бандере. Причём такой же факт имел место и с Мельником". Адмирал Вильгельм Канарис был в 1935-1944 годах руководителем абвера - органа германской военной разведки и контрразведки. "То есть педантичные немцы через свои оперативные возможности в Швейцарии извлекали свои же деньги с личных счетов Бандеры и Мельника и, видимо, понимая, что указанные суммы уже списаны в бухгалтерии абвера на поддержку "Организации украинских националистов" (ОУН*, запрещена в России – ред.), возвращали их обратно жуликоватым лидерам националистов с назиданием, что это, мол, вам давалось не в собственный карман, а на общее дело по организации подполья в СССР", - пояснил Матвеев. Фиаско "гетмана всея Украины"По словам эксперта, другой характерный пример касается бывшего "гетмана всея Украины" Павла Скоропадского. Штольце на допросе в МГБ СССР сообщал, что в 1937 году по указанию Канариса связался со Скоропадским, находившимся в эмиграции в Германии. "По заданию Канариса я должен был выяснить у Скоропадского его связи и влияние на территории Советской Украины, после чего решить вопрос об использовании этих связей и самого Скоропадского нашей разведкой. Скоропадский очень охотно рассказал о связях и, видимо, понимая наши намерения, сам предложил сотрудничество с нами", - рассказал он. "В дальнейшем Скоропадский запросил большую сумму средств для организации работы на Украине, но Канарис, имея данные о несодержательности Скоропадского и незначительных его связях и влиянии на Украине, отказал Скоропадскому в финансировании, отказался от его услуг абверу. Скоропадский всё же добивался своего сотрудничества, и был случай, когда он в моём присутствии доказывал Канарису о больших его связях в Америке, Англии и других государствах и что он эти связи может использовать в пользу Германии. Канарис, считая, что Скоропадский ищет личной выгоды в своих связях с абвером и что существенно ничего сделать для абвера не может, с его услугами не согласился", - говорил Штольце. По его словам, уже после нападения Германии на Советский Союз Скоропадский обращался лично к Канарису с предложением использовать себя и свои возможности в борьбе против советской власти, но глава абвера и на этот раз отклонил предложение. "В заключение о Скоропадском могу сказать, что он финансировался министерством иностранных дел, но в какой мере этим министерством использовался, мне неизвестно", - говорил Штольце. "Таким образом, бывший гетман буквально навязывал себя немецкой военной разведке, будучи неудовлетворенным пособиями от германского МИД, он рассчитывал попасть на ее щедрое содержание, но, в отличие от "коллег" из руководства ОУН*, этот номер ему не удался", - отметил Матвеев.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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https://ria.ru/20241210/voyna-1988303726.html

https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

https://ria.ru/20241209/gitlerovtsy-1988204867.html

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985312135.html

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украина, германия, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, еврокомиссия, верховная рада украины, организации украинских националистов* (оун)*