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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом - РИА Новости, 16.12.2024
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22:11 16.12.2024 (обновлено: 22:24 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/napadenie-1989563198.html
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом - РИА Новости, 16.12.2024
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом и ранил несколько человек в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:11
2024-12-16T22:24
ростов-на-дону
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал с ножом и ранил несколько человек в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале."В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в соцсетях стало распространяться видео с нападением мужчины на жителей Ростова-на-Дону. На записях с камер видеонаблюдения в жилых домах в микрорайоне Северный в Ростове-на-Дону видно, как туда заходил мужчина и нападал на людей.Как минимум два человека получили ранения - девушка и подросток. Их состояние уточняется.
https://ria.ru/20241216/kuban-1989457753.html
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ростов-на-дону, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом

В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на местных жителей, его задержали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал с ножом и ранил несколько человек в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«
Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник в соцсетях стало распространяться видео с нападением мужчины на жителей Ростова-на-Дону. На записях с камер видеонаблюдения в жилых домах в микрорайоне Северный в Ростове-на-Дону видно, как туда заходил мужчина и нападал на людей.
Как минимум два человека получили ранения - девушка и подросток. Их состояние уточняется.
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Ростов-на-ДонуПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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