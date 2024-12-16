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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом - РИА Новости, 16.12.2024
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом и ранил несколько человек в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:11
2024-12-16T22:11
2024-12-16T22:24
ростов-на-дону
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал с ножом и ранил несколько человек в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале."В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в соцсетях стало распространяться видео с нападением мужчины на жителей Ростова-на-Дону. На записях с камер видеонаблюдения в жилых домах в микрорайоне Северный в Ростове-на-Дону видно, как туда заходил мужчина и нападал на людей.Как минимум два человека получили ранения - девушка и подросток. Их состояние уточняется.
https://ria.ru/20241216/kuban-1989457753.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом
В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на местных жителей, его задержали