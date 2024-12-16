https://ria.ru/20241216/napadenie-1989563198.html

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом - РИА Новости, 16.12.2024

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом и ранил несколько человек в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:11

2024-12-16T22:11

2024-12-16T22:24

ростов-на-дону

происшествия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал с ножом и ранил несколько человек в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале."В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в соцсетях стало распространяться видео с нападением мужчины на жителей Ростова-на-Дону. На записях с камер видеонаблюдения в жилых домах в микрорайоне Северный в Ростове-на-Дону видно, как туда заходил мужчина и нападал на людей.Как минимум два человека получили ранения - девушка и подросток. Их состояние уточняется.

https://ria.ru/20241216/kuban-1989457753.html

ростов-на-дону

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростов-на-дону, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)