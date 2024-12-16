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Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 16.12.2024 (обновлено: 11:06 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/naemniki-1989355336.html
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.12.2024
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении
Российский военный с позывным Парыга рассказал РИА Новости, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T04:03
2024-12-16T11:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Российский военный с позывным Парыга рассказал РИА Новости, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем украинских военных, большинство из них — поляки. "Встречались поляки. Даже особо на этом направлении не встречались украинцы в основном, только одни наемники были. У них форма маленько другая, и по документам некоторые смотрят — там польские документы", — рассказал российский боец.Военнослужащий отметил, что уровень подготовки у наемников выше, чем у украинцев. Бойцы ВСУ "натиску не дают" и начинают сдаваться в плен, а иностранцы стараются сопротивляться."Если не сильно давим, то они как бы тоже нормально сопротивляются. Если уже прям очень сильно начинаем давить, то там уже они либо сдаются, либо отходят. В основном отходят, потому что у них точки закреплены, они там уже давно сидят и просто отходят на точки, и приходится давить силой и выбивать их с этих точек", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241203/naemniki-1987021780.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении

Боец Парыга: наемники на Кураховском направлении встречались чаще солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Российский военный с позывным Парыга рассказал РИА Новости, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем украинских военных, большинство из них — поляки.
"Встречались поляки. Даже особо на этом направлении не встречались украинцы в основном, только одни наемники были. У них форма маленько другая, и по документам некоторые смотрят — там польские документы", — рассказал российский боец.
Военнослужащий отметил, что уровень подготовки у наемников выше, чем у украинцев. Бойцы ВСУ "натиску не дают" и начинают сдаваться в плен, а иностранцы стараются сопротивляться.
"Если не сильно давим, то они как бы тоже нормально сопротивляются. Если уже прям очень сильно начинаем давить, то там уже они либо сдаются, либо отходят. В основном отходят, потому что у них точки закреплены, они там уже давно сидят и просто отходят на точки, и приходится давить силой и выбивать их с этих точек", — добавил собеседник агентства.
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