https://ria.ru/20241216/naemniki-1989355336.html
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.12.2024
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении
Российский военный с позывным Парыга рассказал РИА Новости, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T04:03
2024-12-16T04:03
2024-12-16T11:06
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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Российский военный с позывным Парыга рассказал РИА Новости, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем украинских военных, большинство из них — поляки. "Встречались поляки. Даже особо на этом направлении не встречались украинцы в основном, только одни наемники были. У них форма маленько другая, и по документам некоторые смотрят — там польские документы", — рассказал российский боец.Военнослужащий отметил, что уровень подготовки у наемников выше, чем у украинцев. Бойцы ВСУ "натиску не дают" и начинают сдаваться в плен, а иностранцы стараются сопротивляться."Если не сильно давим, то они как бы тоже нормально сопротивляются. Если уже прям очень сильно начинаем давить, то там уже они либо сдаются, либо отходят. В основном отходят, потому что у них точки закреплены, они там уже давно сидят и просто отходят на точки, и приходится давить силой и выбивать их с этих точек", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241203/naemniki-1987021780.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении
Боец Парыга: наемники на Кураховском направлении встречались чаще солдат ВСУ
ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Российский военный с позывным Парыга рассказал РИА Новости, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем украинских военных, большинство из них — поляки.
"Встречались поляки. Даже особо на этом направлении не встречались украинцы в основном, только одни наемники были. У них форма маленько другая, и по документам некоторые смотрят — там польские документы", — рассказал российский боец.
Военнослужащий отметил, что уровень подготовки у наемников выше, чем у украинцев. Бойцы ВСУ
"натиску не дают" и начинают сдаваться в плен, а иностранцы стараются сопротивляться.
"Если не сильно давим, то они как бы тоже нормально сопротивляются. Если уже прям очень сильно начинаем давить, то там уже они либо сдаются, либо отходят. В основном отходят, потому что у них точки закреплены, они там уже давно сидят и просто отходят на точки, и приходится давить силой и выбивать их с этих точек", — добавил собеседник агентства.