https://ria.ru/20241216/naemniki-1989355336.html

Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении

Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.12.2024

Российский боец рассказал о наемниках на Кураховском направлении

Российский военный с позывным Парыга рассказал РИА Новости, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T04:03

2024-12-16T04:03

2024-12-16T11:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Российский военный с позывным Парыга рассказал РИА Новости, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем украинских военных, большинство из них — поляки. "Встречались поляки. Даже особо на этом направлении не встречались украинцы в основном, только одни наемники были. У них форма маленько другая, и по документам некоторые смотрят — там польские документы", — рассказал российский боец.Военнослужащий отметил, что уровень подготовки у наемников выше, чем у украинцев. Бойцы ВСУ "натиску не дают" и начинают сдаваться в плен, а иностранцы стараются сопротивляться."Если не сильно давим, то они как бы тоже нормально сопротивляются. Если уже прям очень сильно начинаем давить, то там уже они либо сдаются, либо отходят. В основном отходят, потому что у них точки закреплены, они там уже давно сидят и просто отходят на точки, и приходится давить силой и выбивать их с этих точек", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241203/naemniki-1987021780.html

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2024

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вооруженные силы украины