https://ria.ru/20241216/naemniki-1989354547.html
СМИ раскрыли число уничтоженных в зоне СВО наемников
СМИ раскрыли число уничтоженных в зоне СВО наемников - РИА Новости, 16.12.2024
СМИ раскрыли число уничтоженных в зоне СВО наемников
В зоне проведения специальной военной операции ликвидировано около 6.5 тысяч иностранных наемников, сообщают "Известия" со ссылкой на и.о. главы делегации... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T03:29
2024-12-16T03:29
2024-12-16T10:03
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валерий герасимов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В зоне проведения специальной военной операции ликвидировано около 6.5 тысяч иностранных наемников, сообщают "Известия" со ссылкой на и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.По ее словам, с начала СВО на Украину приехали 15 тысяч наемников — преимущественно из Польши, США и Грузии — цель которых состоит в том, чтобы убивать мирных россиян, что они продемонстрировали в Курской области."По данным Министерства обороны России, из 15 тысяч прибывших на Украину наемников около 6,5 тысячи уже уничтожено", — говорится в материале со ссылкой на Жданову.По ее данным, количество иностранцев, желающих повоевать на стороне ВСУ, снижается из-за больших потерь и сложности ведения боевых действий.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20241216/smi-1989349858.html
https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989351309.html
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в мире, россия, курская область, украина, юлия жданова, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Украина, Юлия Жданова, Александр Сырский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли число уничтоженных в зоне СВО наемников
"Известия": число уничтоженных в зоне СВО наемников превысило 6,5 тысячи