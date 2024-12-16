https://ria.ru/20241216/naemniki-1989354547.html

СМИ раскрыли число уничтоженных в зоне СВО наемников

СМИ раскрыли число уничтоженных в зоне СВО наемников - РИА Новости, 16.12.2024

СМИ раскрыли число уничтоженных в зоне СВО наемников

В зоне проведения специальной военной операции ликвидировано около 6.5 тысяч иностранных наемников, сообщают "Известия" со ссылкой на и.о. главы делегации... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T03:29

2024-12-16T03:29

2024-12-16T10:03

в мире

россия

курская область

украина

юлия жданова

александр сырский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В зоне проведения специальной военной операции ликвидировано около 6.5 тысяч иностранных наемников, сообщают "Известия" со ссылкой на и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.По ее словам, с начала СВО на Украину приехали 15 тысяч наемников — преимущественно из Польши, США и Грузии — цель которых состоит в том, чтобы убивать мирных россиян, что они продемонстрировали в Курской области."По данным Министерства обороны России, из 15 тысяч прибывших на Украину наемников около 6,5 тысячи уже уничтожено", — говорится в материале со ссылкой на Жданову.По ее данным, количество иностранцев, желающих повоевать на стороне ВСУ, снижается из-за больших потерь и сложности ведения боевых действий.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20241216/smi-1989349858.html

https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989351309.html

https://ria.ru/20241215/uoltts-1989338063.html

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в мире, россия, курская область, украина, юлия жданова, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины