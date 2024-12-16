https://ria.ru/20241216/murmansk-1989396570.html

В Мурманске задержали подростка, избивавшего прохожих

В Мурманске задержали подростка, избивавшего прохожих - РИА Новости, 16.12.2024

В Мурманске задержали подростка, избивавшего прохожих

Полицейские в Мурманске задержали подростка, который приставал на улицах к случайным прохожим, избивал их и снимал свои действия на видео, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:14

2024-12-16T11:14

2024-12-16T11:14

происшествия

мурманская область

россия

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 16 дек – РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали подростка, который приставал на улицах к случайным прохожим, избивал их и снимал свои действия на видео, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. "Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет был выявлен ряд видеозаписей, на которых неизвестный наносит удары случайным прохожим. В ходе проведенных полицейскими мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался несовершеннолетний 2008 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что подросток был доставлен в отдел полиции и опрошен в присутствии законного представителя. По всем видеозаписям, опубликованным в сети, сотрудниками полиции собраны материалы проверки, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Мурманской области. В полиции пояснили, что ранее отец несовершеннолетнего уже привлекался полицейскими к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Как уточнили в региональном СУСК, в социальных медиа были опубликованы видеоролики, на которых в Мурманской области подросток-боксер пристает к людям на улицах, унижает и оскорбляет их, применяет насилие, в том числе к пожилым и несовершеннолетним, фиксируя происходящее на видео. В последующем такой контент размещает в своем Telegram-канале."В следственном управлении СК России по Мурманской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Мурманской области доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240722/proverka-1961119035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мурманская область, россия, мурманск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)