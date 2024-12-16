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Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 16.12.2024
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09:42 16.12.2024 (обновлено: 14:09 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/moskva-1989442855.html
Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 16.12.2024
Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательнее в понедельник на улице из-за непогоды - в городе ожидаются снег, метель, РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:42
2024-12-16T14:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательнее в понедельник на улице из-за непогоды - в городе ожидаются снег, метель, усиление ветра и гололедица. В ведомстве уточнили, что до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Там добавили, что городские службы непрерывно наблюдают за состояниеv улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

Комплекс горхозяйства Москвы призвал быть внимательным на улице из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательнее в понедельник на улице из-за непогоды - в городе ожидаются снег, метель, усиление ветра и гололедица.
В ведомстве уточнили, что до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Там добавили, что городские службы непрерывно наблюдают за состояниеv улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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