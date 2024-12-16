https://ria.ru/20241216/moskva-1989442855.html

Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 16.12.2024

Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательнее в понедельник на улице из-за непогоды - в городе ожидаются снег, метель, РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:42

2024-12-16T09:42

2024-12-16T14:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892031_0:91:3037:1799_1920x0_80_0_0_f043a142b8320cb8b4460458b9c2b882.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательнее в понедельник на улице из-за непогоды - в городе ожидаются снег, метель, усиление ветра и гололедица. В ведомстве уточнили, что до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Там добавили, что городские службы непрерывно наблюдают за состояниеv улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

https://ria.ru/20241213/moskva-1989006471.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва