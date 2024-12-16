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МЧС предупредило о снеге, метели и сильном ветре в Москве в понедельник
МЧС предупредило о снеге, метели и сильном ветре в Москве в понедельник - РИА Новости, 16.12.2024
МЧС предупредило о снеге, метели и сильном ветре в Москве в понедельник
Спасатели предупредили о снеге, метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду в понедельник до 21 часа в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:34
2024-12-16T07:34
2024-12-16T07:34
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о снеге, метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду в понедельник до 21 часа в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21:00 16 декабря местами в Москве ожидается снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковаться автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о снеге, метели и сильном ветре в Москве в понедельник
МЧС: снег, метель и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве в понедельник