https://ria.ru/20241216/moskva-1989361727.html

МЧС предупредило о снеге, метели и сильном ветре в Москве в понедельник

МЧС предупредило о снеге, метели и сильном ветре в Москве в понедельник - РИА Новости, 16.12.2024

МЧС предупредило о снеге, метели и сильном ветре в Москве в понедельник

Спасатели предупредили о снеге, метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду в понедельник до 21 часа в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:34

2024-12-16T07:34

2024-12-16T07:34

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988236097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77fa62c41e01bbf1bd858d9c26bf434c.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о снеге, метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду в понедельник до 21 часа в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21:00 16 декабря местами в Москве ожидается снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковаться автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20241216/elochnye_bazary-1984825973.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр