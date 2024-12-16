https://ria.ru/20241216/moryaki-1989414062.html

Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море

Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море - РИА Новости, 16.12.2024

Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море

Следователи опрашивают пострадавших моряков с поврежденных танкеров в Керчи и Тамани, они признаны потерпевшими по уголовному делу, сообщила РИА Новости старший РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:41

2024-12-16T12:41

2024-12-16T12:54

происшествия

керчь

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Следователи опрашивают пострадавших моряков с поврежденных танкеров в Керчи и Тамани, они признаны потерпевшими по уголовному делу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, у госпитализированных зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар."Группа следователей работает на территории Краснодарского края и в Керчи: ведутся допросы пострадавших моряков, которые признаны потерпевшими по уголовному делу, назначены судебно-медицинские экспертизы, в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы", - сообщила Постнова.В результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Для оценки возможных экологических последствий на место ЧП прибыл министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

https://ria.ru/20241116/spasenie-1984127578.html

керчь

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керчь, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море