Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море
Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Керчи и Тамани
© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Следователи опрашивают пострадавших моряков с поврежденных танкеров в Керчи и Тамани, они признаны потерпевшими по уголовному делу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
Ранее сообщалось, что 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, у госпитализированных зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар.
"Группа следователей работает на территории Краснодарского края и в Керчи: ведутся допросы пострадавших моряков, которые признаны потерпевшими по уголовному делу, назначены судебно-медицинские экспертизы, в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы", - сообщила Постнова.
В результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Для оценки возможных экологических последствий на место ЧП прибыл министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.
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