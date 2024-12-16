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Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море - РИА Новости, 16.12.2024
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12:41 16.12.2024 (обновлено: 12:54 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/moryaki-1989414062.html
Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море
Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море - РИА Новости, 16.12.2024
Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море
Следователи опрашивают пострадавших моряков с поврежденных танкеров в Керчи и Тамани, они признаны потерпевшими по уголовному делу, сообщила РИА Новости старший РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:41
2024-12-16T12:54
происшествия
керчь
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Следователи опрашивают пострадавших моряков с поврежденных танкеров в Керчи и Тамани, они признаны потерпевшими по уголовному делу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, у госпитализированных зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар."Группа следователей работает на территории Краснодарского края и в Керчи: ведутся допросы пострадавших моряков, которые признаны потерпевшими по уголовному делу, назначены судебно-медицинские экспертизы, в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы", - сообщила Постнова.В результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Для оценки возможных экологических последствий на место ЧП прибыл министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
https://ria.ru/20241116/spasenie-1984127578.html
керчь
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происшествия, керчь, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море
Происшествия, Керчь, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Черное море
Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Черном море

Следователи опрашивают моряков с поврежденных танкеров в Керчи и Тамани

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Следователи опрашивают пострадавших моряков с поврежденных танкеров в Керчи и Тамани, они признаны потерпевшими по уголовному делу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
Ранее сообщалось, что 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, у госпитализированных зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар.
Работа спасателей МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа
Вчера, 10:38
"Группа следователей работает на территории Краснодарского края и в Керчи: ведутся допросы пострадавших моряков, которые признаны потерпевшими по уголовному делу, назначены судебно-медицинские экспертизы, в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы", - сообщила Постнова.
В результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Для оценки возможных экологических последствий на место ЧП прибыл министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.
Эвакуация моряка силами НССА с нефтяного танкера Остен в Анадырском заливе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой
16 ноября, 10:10
 
ПроисшествияКерчьСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливеЧерное море
 
 
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