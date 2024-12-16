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Состояние двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров улучшилось - РИА Новости, 16.12.2024
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11:58 16.12.2024 (обновлено: 12:15 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/moryaki-1989404449.html
Состояние двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров улучшилось
Состояние двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров улучшилось - РИА Новости, 16.12.2024
Состояние двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров улучшилось
Состояние двоих моряков, эвакуированных с танкера в Черном море, улучшилось, их переведут из реанимации, сообщил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:58
2024-12-16T12:15
черное море
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние двоих моряков, эвакуированных с танкера в Черном море, улучшилось, их переведут из реанимации, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева у госпитализированных зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар."Состояние двоих моряков, эвакуированных вчера с танкера в Черном море, улучшилось, они будут переведены из отделения реанимации", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что состояние всех 11 членов экипажа, госпитализированных вчера, врачи сегодня оценивают как средней тяжести. Они продолжают получать все необходимое лечение, добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989398709.html
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
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черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Черное море, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Состояние двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров улучшилось

Двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров перевели из реанимации

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние двоих моряков, эвакуированных с танкера в Черном море, улучшилось, их переведут из реанимации, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева у госпитализированных зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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"Состояние двоих моряков, эвакуированных вчера с танкера в Черном море, улучшилось, они будут переведены из отделения реанимации", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что состояние всех 11 членов экипажа, госпитализированных вчера, врачи сегодня оценивают как средней тяжести. Они продолжают получать все необходимое лечение, добавил Кузнецов.
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Черное мореКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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