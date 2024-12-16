https://ria.ru/20241216/moryaki-1989404449.html

Состояние двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров улучшилось

Состояние двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров улучшилось - РИА Новости, 16.12.2024

Состояние двух моряков с поврежденных в Черном море танкеров улучшилось

Состояние двоих моряков, эвакуированных с танкера в Черном море, улучшилось, их переведут из реанимации, сообщил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:58

2024-12-16T11:58

2024-12-16T12:15

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние двоих моряков, эвакуированных с танкера в Черном море, улучшилось, их переведут из реанимации, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева у госпитализированных зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар."Состояние двоих моряков, эвакуированных вчера с танкера в Черном море, улучшилось, они будут переведены из отделения реанимации", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что состояние всех 11 членов экипажа, госпитализированных вчера, врачи сегодня оценивают как средней тяжести. Они продолжают получать все необходимое лечение, добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989398709.html

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

черное море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия