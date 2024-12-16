https://ria.ru/20241216/moryaki-1989389045.html

В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков

В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков - РИА Новости, 16.12.2024

В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков

Пострадавших после крушения танкера моряков не планируют переводить из больницы Анапы в Краснодар, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в горбольнице... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:35

2024-12-16T10:35

2024-12-16T10:42

происшествия

анапа

краснодар

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989302721_0:228:783:668_1920x0_80_0_0_c800b65e9886929bf1ed6219b8a7ad7d.jpg

КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Пострадавших после крушения танкера моряков не планируют переводить из больницы Анапы в Краснодар, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в горбольнице курорта.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение.По словам врача городской больницы Анапы Элины Григорьевой, среди пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе двое моряков находятся в тяжелом состоянии, а девять - имеют среднюю степень тяжести, видимых травм нет."Пострадавших не планируют переводить в Краснодар, их состояние стабильное", - прокомментировали в медучреждении.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

https://ria.ru/20241116/spasenie-1984127578.html

анапа

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анапа, краснодар, крушение двух танкеров в керченском проливе