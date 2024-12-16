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В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков - РИА Новости, 16.12.2024
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10:35 16.12.2024 (обновлено: 10:42 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/moryaki-1989389045.html
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков - РИА Новости, 16.12.2024
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков
Пострадавших после крушения танкера моряков не планируют переводить из больницы Анапы в Краснодар, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в горбольнице... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:35
2024-12-16T10:42
происшествия
анапа
краснодар
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Пострадавших после крушения танкера моряков не планируют переводить из больницы Анапы в Краснодар, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в горбольнице курорта.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение.По словам врача городской больницы Анапы Элины Григорьевой, среди пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе двое моряков находятся в тяжелом состоянии, а девять - имеют среднюю степень тяжести, видимых травм нет."Пострадавших не планируют переводить в Краснодар, их состояние стабильное", - прокомментировали в медучреждении.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
https://ria.ru/20241116/spasenie-1984127578.html
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происшествия, анапа, краснодар, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодар, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков

Пострадавшие при ЧП с танкером моряки находятся в стабильном состоянии

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Пострадавших после крушения танкера моряков не планируют переводить из больницы Анапы в Краснодар, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в горбольнице курорта.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение.
Работа спасателей МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа
Вчера, 10:38
По словам врача городской больницы Анапы Элины Григорьевой, среди пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе двое моряков находятся в тяжелом состоянии, а девять - имеют среднюю степень тяжести, видимых травм нет.
"Пострадавших не планируют переводить в Краснодар, их состояние стабильное", - прокомментировали в медучреждении.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
Эвакуация моряка силами НССА с нефтяного танкера Остен в Анадырском заливе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой
16 ноября, 10:10
 
ПроисшествияАнапаКраснодарКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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