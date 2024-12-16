В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков
Пострадавшие при ЧП с танкером моряки находятся в стабильном состоянии
© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Пострадавших после крушения танкера моряков не планируют переводить из больницы Анапы в Краснодар, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в горбольнице курорта.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение.
По словам врача городской больницы Анапы Элины Григорьевой, среди пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе двое моряков находятся в тяжелом состоянии, а девять - имеют среднюю степень тяжести, видимых травм нет.
"Пострадавших не планируют переводить в Краснодар, их состояние стабильное", - прокомментировали в медучреждении.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
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