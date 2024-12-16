Рейтинг@Mail.ru
Продукция Мордовии отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России" - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:19 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/mordoviya-1989493988.html
Продукция Мордовии отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России"
Продукция Мордовии отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России" - РИА Новости, 16.12.2024
Продукция Мордовии отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России"
Произведенная в Мордовии продукция отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:19
2024-12-16T16:19
республика мордовия
артем здунов
россия
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951871059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1236941099e2e7f0f697a62d9e1885e1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Произведенная в Мордовии продукция отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов вручил награды победителям и лауреатам всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии", итоги которых традиционно подводятся в конце года. Руководитель региона отметил, что эти мероприятия дают лучшим производителям региона, выпускающим востребованную и конкурентоспособную продукцию, возможность продемонстрировать свою работу. "Конкурсы направлены на нашу консолидацию, взаимодействие науки, инженерного, производственного потенциала, обеспечивают имидж предприятий. Каждый патент, каждый документ об охране и защите интеллектуальной собственности – для нас большая победа. Мы везде стремимся показать, что это Мордовия, привязываем географическое наименование. Мы выполняем и посыл президента России: занимать ниши, из которых ушли иностранные компании. Нас объединяет постоянная работа над повышением качества продукции и услуг", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Почетный приз "Гордость Республики Мордовия" за лечение и социальную реабилитацию участников СВО и диплом лауреата всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" присуждены Республиканскому клиническому наркологическому диспансеру. Почетный приз "Лидер качества Республики Мордовия" и диплом лауреата всероссийского конкурса в номинации "Продукция производственно-технического назначения" вручен Научно-исследовательскому институту источников света имени Лодыгина. По итогам 27-го всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" два предприятия Мордовии удостоены высших наград: приз "Лидер качества", а также диплом лауреата в номинации "Продукция производственно-технического назначения" присуждены ООО "ВКМ-Сталь". Призом "Вкус качества", а также дипломом лауреата в номинации "Продовольственные товары" и специальным почетным дипломом "Золотая сотня" отмечен продукт ликероводочного завода "Саранский". Почетный знак "За достижения в области качества" присужден ООО "Эм-кабель" и ООО "Колобок". Лауреатами всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" также стали консервный завод "Саранский", сыроваренный завод "Сармич", "Новомилк", мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", "Авангард", Рузаевский завод химического машиностроения и "Ромодановосахар".
https://ria.ru/20241211/mordoviya-1988646258.html
https://ria.ru/20241206/saransk-1987703514.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951871059_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4d2c226fc28c697e72b0e7908e30b831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Россия, Республика Мордовия

Продукция Мордовии отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Произведенная в Мордовии продукция отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артём Здунов вручил награды победителям и лауреатам всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии", итоги которых традиционно подводятся в конце года. Руководитель региона отметил, что эти мероприятия дают лучшим производителям региона, выпускающим востребованную и конкурентоспособную продукцию, возможность продемонстрировать свою работу.
Губернатор Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей
11 декабря, 17:28
"Конкурсы направлены на нашу консолидацию, взаимодействие науки, инженерного, производственного потенциала, обеспечивают имидж предприятий. Каждый патент, каждый документ об охране и защите интеллектуальной собственности – для нас большая победа. Мы везде стремимся показать, что это Мордовия, привязываем географическое наименование. Мы выполняем и посыл президента России: занимать ниши, из которых ушли иностранные компании. Нас объединяет постоянная работа над повышением качества продукции и услуг", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Почетный приз "Гордость Республики Мордовия" за лечение и социальную реабилитацию участников СВО и диплом лауреата всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" присуждены Республиканскому клиническому наркологическому диспансеру. Почетный приз "Лидер качества Республики Мордовия" и диплом лауреата всероссийского конкурса в номинации "Продукция производственно-технического назначения" вручен Научно-исследовательскому институту источников света имени Лодыгина.
По итогам 27-го всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" два предприятия Мордовии удостоены высших наград: приз "Лидер качества", а также диплом лауреата в номинации "Продукция производственно-технического назначения" присуждены ООО "ВКМ-Сталь". Призом "Вкус качества", а также дипломом лауреата в номинации "Продовольственные товары" и специальным почетным дипломом "Золотая сотня" отмечен продукт ликероводочного завода "Саранский".
Почетный знак "За достижения в области качества" присужден ООО "Эм-кабель" и ООО "Колобок". Лауреатами всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" также стали консервный завод "Саранский", сыроваренный завод "Сармич", "Новомилк", мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", "Авангард", Рузаевский завод химического машиностроения и "Ромодановосахар".
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Форум студенческих семей Приволжья проходит в Саранске
6 декабря, 13:07
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРоссияРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала