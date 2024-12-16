https://ria.ru/20241216/mordoviya-1989493988.html

Продукция Мордовии отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России"

Продукция Мордовии отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России" - РИА Новости, 16.12.2024

Продукция Мордовии отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России"

Произведенная в Мордовии продукция отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:19

2024-12-16T16:19

2024-12-16T16:19

республика мордовия

артем здунов

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Произведенная в Мордовии продукция отмечена наградами конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов вручил награды победителям и лауреатам всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии", итоги которых традиционно подводятся в конце года. Руководитель региона отметил, что эти мероприятия дают лучшим производителям региона, выпускающим востребованную и конкурентоспособную продукцию, возможность продемонстрировать свою работу. "Конкурсы направлены на нашу консолидацию, взаимодействие науки, инженерного, производственного потенциала, обеспечивают имидж предприятий. Каждый патент, каждый документ об охране и защите интеллектуальной собственности – для нас большая победа. Мы везде стремимся показать, что это Мордовия, привязываем географическое наименование. Мы выполняем и посыл президента России: занимать ниши, из которых ушли иностранные компании. Нас объединяет постоянная работа над повышением качества продукции и услуг", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Почетный приз "Гордость Республики Мордовия" за лечение и социальную реабилитацию участников СВО и диплом лауреата всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" присуждены Республиканскому клиническому наркологическому диспансеру. Почетный приз "Лидер качества Республики Мордовия" и диплом лауреата всероссийского конкурса в номинации "Продукция производственно-технического назначения" вручен Научно-исследовательскому институту источников света имени Лодыгина. По итогам 27-го всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" два предприятия Мордовии удостоены высших наград: приз "Лидер качества", а также диплом лауреата в номинации "Продукция производственно-технического назначения" присуждены ООО "ВКМ-Сталь". Призом "Вкус качества", а также дипломом лауреата в номинации "Продовольственные товары" и специальным почетным дипломом "Золотая сотня" отмечен продукт ликероводочного завода "Саранский". Почетный знак "За достижения в области качества" присужден ООО "Эм-кабель" и ООО "Колобок". Лауреатами всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" также стали консервный завод "Саранский", сыроваренный завод "Сармич", "Новомилк", мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", "Авангард", Рузаевский завод химического машиностроения и "Ромодановосахар".

https://ria.ru/20241211/mordoviya-1988646258.html

https://ria.ru/20241206/saransk-1987703514.html

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артем здунов, россия, республика мордовия