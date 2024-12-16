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Оппозиция в Молдавии не признала Санду легитимным президентом - РИА Новости, 16.12.2024
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19:30 16.12.2024 (обновлено: 19:31 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/moldaviya-1989535987.html
Оппозиция в Молдавии не признала Санду легитимным президентом
Оппозиция в Молдавии не признала Санду легитимным президентом - РИА Новости, 16.12.2024
Оппозиция в Молдавии не признала Санду легитимным президентом
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), являющаяся второй по численности фракцией в парламенте, сделала заявление о непризнании Майи Санду... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:30
2024-12-16T19:31
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 16 дек, - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), являющаяся второй по численности фракцией в парламенте, сделала заявление о непризнании Майи Санду легитимным главой государства. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. "Санду не является законным президентом Молдавии. Истинным народным главой государства остаётся кандидат, выдвинутый ПСРМ, за которого голосовали граждане, живущие в стране, платящие налоги и растящие детей на родной земле", — говорится в декларации, которая была принята в понедельник на заседании республиканского совета ПСРМ. Социалисты считают, что результаты президентских выборов были искажены, а воля избирателей, проживающих внутри страны, проигнорирована в угоду зарубежным интересам. Партия подчёркивает, что её кандидат отражает чаяния и потребности народа, ставя во главу угла суверенитет, нейтралитет и защиту национальных интересов. ПСРМ неоднократно выступает с критикой политики Санду, заявляя о её неспособности справляться с внутренними кризисами и зависимости от внешних партнёров. Партия продолжает настаивать на проведении досрочных парламентских выборов.
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, псрм
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, ПСРМ
Оппозиция в Молдавии не признала Санду легитимным президентом

Партия социалистов Молдавии не признала Санду легитимным президентом

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 дек, - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), являющаяся второй по численности фракцией в парламенте, сделала заявление о непризнании Майи Санду легитимным главой государства.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
"Санду не является законным президентом Молдавии. Истинным народным главой государства остаётся кандидат, выдвинутый ПСРМ, за которого голосовали граждане, живущие в стране, платящие налоги и растящие детей на родной земле", — говорится в декларации, которая была принята в понедельник на заседании республиканского совета ПСРМ.
Социалисты считают, что результаты президентских выборов были искажены, а воля избирателей, проживающих внутри страны, проигнорирована в угоду зарубежным интересам. Партия подчёркивает, что её кандидат отражает чаяния и потребности народа, ставя во главу угла суверенитет, нейтралитет и защиту национальных интересов.
ПСРМ неоднократно выступает с критикой политики Санду, заявляя о её неспособности справляться с внутренними кризисами и зависимости от внешних партнёров. Партия продолжает настаивать на проведении досрочных парламентских выборов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло
9 ноября, 20:40
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоПСРМ
 
 
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