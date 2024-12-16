https://ria.ru/20241216/moldaviya-1989510188.html

Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ

Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ - РИА Новости, 16.12.2024

Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор сообщил, что выделит компенсацию за газ в размере 55 долларов в месяц для пенсионеров и уязвимых... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:29

2024-12-16T17:29

2024-12-16T17:49

в мире

молдавия

кишинев

украина

илан шор

вадим красносельский

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg

КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор сообщил, что выделит компенсацию за газ в размере 55 долларов в месяц для пенсионеров и уязвимых категорий граждан в Гагаузской автономии, а также в городах Оргеев и Тараклия. Парламент Молдавии в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступит в силу 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления. Правительство Молдавии утверждает, что введение режима ЧП в энергосекторе связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. "Молдову ждет тяжелая зима из-за не решенных режимом ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.) проблем с энергоресурсами. Мои коллеги из Гагаузии, Оргеева и Тараклии обратились ко мне с просьбой помочь людям пережить холода. Я выделяю компенсацию за газ в размере 1000 леев (54,7 доллара) пенсионерам и другим наиболее уязвимым категориям граждан. Вы будете получать ее всю зиму начиная с этого месяца", — цитирует Шора Telegram-канал блока "Победа". Уточняется, что на данный момент Шор поддержит жителей лишь трех регионов Молдавии. "Но, уверен, наступит время, когда мы сможем распространить нашу помощь на всю Молдову", — поясняет лидер блока. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Ранее парламент Приднестровья утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения. Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок российского газа в республику. МИД Приднестровья ранее предложил Кишиневу совместно с Тирасполем обратиться к России и Украине с просьбой сохранить транзит природного газа в ПМР. В ведомстве также обвинили власти Молдавии в бездействии в вопросе сохранения транзита газа в непризнанную республику.

https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html

https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html

молдавия

кишинев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, украина, илан шор, вадим красносельский, газпром