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Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ - РИА Новости, 16.12.2024
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17:29 16.12.2024 (обновлено: 17:49 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/moldaviya-1989510188.html
Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ
Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ - РИА Новости, 16.12.2024
Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор сообщил, что выделит компенсацию за газ в размере 55 долларов в месяц для пенсионеров и уязвимых... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:29
2024-12-16T17:49
в мире
молдавия
кишинев
украина
илан шор
вадим красносельский
газпром
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КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор сообщил, что выделит компенсацию за газ в размере 55 долларов в месяц для пенсионеров и уязвимых категорий граждан в Гагаузской автономии, а также в городах Оргеев и Тараклия. Парламент Молдавии в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступит в силу 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления. Правительство Молдавии утверждает, что введение режима ЧП в энергосекторе связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. "Молдову ждет тяжелая зима из-за не решенных режимом ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.) проблем с энергоресурсами. Мои коллеги из Гагаузии, Оргеева и Тараклии обратились ко мне с просьбой помочь людям пережить холода. Я выделяю компенсацию за газ в размере 1000 леев (54,7 доллара) пенсионерам и другим наиболее уязвимым категориям граждан. Вы будете получать ее всю зиму начиная с этого месяца", — цитирует Шора Telegram-канал блока "Победа". Уточняется, что на данный момент Шор поддержит жителей лишь трех регионов Молдавии. "Но, уверен, наступит время, когда мы сможем распространить нашу помощь на всю Молдову", — поясняет лидер блока. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Ранее парламент Приднестровья утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения. Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок российского газа в республику. МИД Приднестровья ранее предложил Кишиневу совместно с Тирасполем обратиться к России и Украине с просьбой сохранить транзит природного газа в ПМР. В ведомстве также обвинили власти Молдавии в бездействии в вопросе сохранения транзита газа в непризнанную республику.
https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, илан шор, вадим красносельский, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Илан Шор, Вадим Красносельский, Газпром
Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ

Оппозиционер Шор пообещал выделить компенсацию за оплату газа для пенсионеров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор сообщил, что выделит компенсацию за газ в размере 55 долларов в месяц для пенсионеров и уязвимых категорий граждан в Гагаузской автономии, а также в городах Оргеев и Тараклия.
Парламент Молдавии в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступит в силу 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления. Правительство Молдавии утверждает, что введение режима ЧП в энергосекторе связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
9 декабря, 17:32
"Молдову ждет тяжелая зима из-за не решенных режимом ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.) проблем с энергоресурсами. Мои коллеги из Гагаузии, Оргеева и Тараклии обратились ко мне с просьбой помочь людям пережить холода. Я выделяю компенсацию за газ в размере 1000 леев (54,7 доллара) пенсионерам и другим наиболее уязвимым категориям граждан. Вы будете получать ее всю зиму начиная с этого месяца", — цитирует Шора Telegram-канал блока "Победа".
Уточняется, что на данный момент Шор поддержит жителей лишь трех регионов Молдавии. "Но, уверен, наступит время, когда мы сможем распространить нашу помощь на всю Молдову", — поясняет лидер блока.
Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Ранее парламент Приднестровья утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения. Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок российского газа в республику.
МИД Приднестровья ранее предложил Кишиневу совместно с Тирасполем обратиться к России и Украине с просьбой сохранить транзит природного газа в ПМР. В ведомстве также обвинили власти Молдавии в бездействии в вопросе сохранения транзита газа в непризнанную республику.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса
13 декабря, 01:29
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаИлан ШорВадим КрасносельскийГазпром
 
 
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