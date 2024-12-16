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Мишустин утвердил состав оргкомитета конкурса "Лучший по профессии" - РИА Новости, 16.12.2024
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18:04 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/mishustin-1989518205.html
Мишустин утвердил состав оргкомитета конкурса "Лучший по профессии"
Мишустин утвердил состав оргкомитета конкурса "Лучший по профессии" - РИА Новости, 16.12.2024
Мишустин утвердил состав оргкомитета конкурса "Лучший по профессии"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии", соответствующее... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:04
2024-12-16T18:04
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
правительство рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии", соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник. "Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", - сообщается в распоряжении. Согласно документу, председателем оргкомитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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россия, михаил мишустин, татьяна голикова, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Правительство РФ
Мишустин утвердил состав оргкомитета конкурса "Лучший по профессии"

Мишустин утвердил состав оргкомитета всероссийского конкурса профмастерства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии", соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник.
«
"Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", - сообщается в распоряжении.
Согласно документу, председателем оргкомитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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