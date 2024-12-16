https://ria.ru/20241216/mishustin-1989518205.html

Мишустин утвердил состав оргкомитета конкурса "Лучший по профессии"

Мишустин утвердил состав оргкомитета конкурса "Лучший по профессии" - РИА Новости, 16.12.2024

Мишустин утвердил состав оргкомитета конкурса "Лучший по профессии"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии", соответствующее... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:04

2024-12-16T18:04

2024-12-16T18:04

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

правительство рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии", соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник. "Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", - сообщается в распоряжении. Согласно документу, председателем оргкомитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20240903/kotjakov-1970302425.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, татьяна голикова, правительство рф