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Запад принял более 200 ограничительных решений против Белоруссии - РИА Новости, 16.12.2024
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11:22 16.12.2024 (обновлено: 11:38 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/minsk-1989397340.html
Запад принял более 200 ограничительных решений против Белоруссии
Запад принял более 200 ограничительных решений против Белоруссии - РИА Новости, 16.12.2024
Запад принял более 200 ограничительных решений против Белоруссии
Западные страны приняли против Минска 219 ограничительных решений на уровне государства, под личными санкциями находятся около 1,5 тысячи физических и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:22
2024-12-16T11:38
белоруссия
минск
сша
юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )
евросоюз
снг
в мире
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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Западные страны приняли против Минска 219 ограничительных решений на уровне государства, под личными санкциями находятся около 1,5 тысячи физических и юридических лиц республики, заявил замглавы МИД республики Юрий Амбразевич. "Против нашей страны за последние три года США, Евросоюзом, Великобританией и рядом других стран введены несколько пакетов санкций, которые охватывает целые сектора экономики Беларуси. Не претендую на окончательный подсчет, но начиная с 2020 года 219 ограничительных решений приняты в отношении Беларуси западными государствами. На большую активность в этом вопросе проявил Евросоюз (48 решений), США (38)... ", - заявил замминистра в понедельник в Минске на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья. Он добавил, что некоторые страны, например, ближайшие соседи Белоруссии из ЕС, вводят собственные ограничительные меры на национальном уровне. Как сообщил Амбразевич, под личными санкциями Запада находятся около 1,5 тысячи физических лиц и юридических лиц республики. Он добавил, что в Минске понимают, что санкции быстро и просто не будут сняты. По словам замминистра, санкции с Белоруссии не будут снимать в условиях действия санкций Запада против РФ, ведь в условиях открытой границы между странами и взаимосвязанных экономик такие ограничения не будут иметь смысла. Поэтому, продолжил он, Минск сделал значительные шаги по переориентации своей внешней торговли и промышленной кооперации с ЕС на Россию, Китай, страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20241213/sanktsii-1989099199.html
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белоруссия, минск, сша, юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии ), евросоюз, снг, в мире
Белоруссия, Минск, США, Юрий Амбразевич (заместитель министра иностранных дел Белоруссии ), Евросоюз, СНГ, В мире
Запад принял более 200 ограничительных решений против Белоруссии

МИД Белоруссии: Запад принял против страны 219 ограничительных решений

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Западные страны приняли против Минска 219 ограничительных решений на уровне государства, под личными санкциями находятся около 1,5 тысячи физических и юридических лиц республики, заявил замглавы МИД республики Юрий Амбразевич.
"Против нашей страны за последние три года США, Евросоюзом, Великобританией и рядом других стран введены несколько пакетов санкций, которые охватывает целые сектора экономики Беларуси. Не претендую на окончательный подсчет, но начиная с 2020 года 219 ограничительных решений приняты в отношении Беларуси западными государствами. На большую активность в этом вопросе проявил Евросоюз (48 решений), США (38)... ", - заявил замминистра в понедельник в Минске на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья.
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13 декабря, 16:26
Он добавил, что некоторые страны, например, ближайшие соседи Белоруссии из ЕС, вводят собственные ограничительные меры на национальном уровне. Как сообщил Амбразевич, под личными санкциями Запада находятся около 1,5 тысячи физических лиц и юридических лиц республики. Он добавил, что в Минске понимают, что санкции быстро и просто не будут сняты. По словам замминистра, санкции с Белоруссии не будут снимать в условиях действия санкций Запада против РФ, ведь в условиях открытой границы между странами и взаимосвязанных экономик такие ограничения не будут иметь смысла. Поэтому, продолжил он, Минск сделал значительные шаги по переориентации своей внешней торговли и промышленной кооперации с ЕС на Россию, Китай, страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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