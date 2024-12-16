Запад принял более 200 ограничительных решений против Белоруссии
МИД Белоруссии: Запад принял против страны 219 ограничительных решений
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Западные страны приняли против Минска 219 ограничительных решений на уровне государства, под личными санкциями находятся около 1,5 тысячи физических и юридических лиц республики, заявил замглавы МИД республики Юрий Амбразевич.
"Против нашей страны за последние три года США, Евросоюзом, Великобританией и рядом других стран введены несколько пакетов санкций, которые охватывает целые сектора экономики Беларуси. Не претендую на окончательный подсчет, но начиная с 2020 года 219 ограничительных решений приняты в отношении Беларуси западными государствами. На большую активность в этом вопросе проявил Евросоюз (48 решений), США (38)... ", - заявил замминистра в понедельник в Минске на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья.
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Он добавил, что некоторые страны, например, ближайшие соседи Белоруссии из ЕС, вводят собственные ограничительные меры на национальном уровне. Как сообщил Амбразевич, под личными санкциями Запада находятся около 1,5 тысячи физических лиц и юридических лиц республики. Он добавил, что в Минске понимают, что санкции быстро и просто не будут сняты. По словам замминистра, санкции с Белоруссии не будут снимать в условиях действия санкций Запада против РФ, ведь в условиях открытой границы между странами и взаимосвязанных экономик такие ограничения не будут иметь смысла. Поэтому, продолжил он, Минск сделал значительные шаги по переориентации своей внешней торговли и промышленной кооперации с ЕС на Россию, Китай, страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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