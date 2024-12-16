https://ria.ru/20241216/menyaylo-1989532082.html

Новый тепличный комплекс заработал в Северной Осетии

Новый тепличный комплекс заработал в Северной Осетии - РИА Новости, 16.12.2024

Новый тепличный комплекс заработал в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии начал свою работу тепличный комплекс "Алания" – инвестпроект, входящий в состав прорывного проекта "Агропромышленный... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:59

2024-12-16T18:59

2024-12-16T18:59

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Пригородном районе Северной Осетии начал свою работу тепличный комплекс "Алания" – инвестпроект, входящий в состав прорывного проекта "Агропромышленный кластер" Модели экономического развития РСО – Алания, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественном открытии и церемонии посева первого урожая принял участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло. ТК "Алания" – высокотехнологичный тепличный комплекс группы компаний "Династия", в котором круглый год будут выращивать премиальные томаты в защищенном грунте. В присутствии гостей Меняйло и другие участники церемонии посадили первый урожай томатов в новом тепличном комплексе. Его общая площадь составит 43,6 гектара теплиц пленочного типа. Свою работу предприятие начинает уже сейчас, а выход на полную мощность запланирован в 2026 году. На сегодня трудоустроено более 200 сотрудников, а всего комплекс создаст 930 рабочих мест. Ожидаемая мощность производимой продукции составит от 9 до 20 тысяч тонн плодоовощной продукции защищенного грунта в год (в зависимости от выращиваемого сорта продукции). Общий объем инвестиций составит около 18 миллиардов рублей. Меняйло отметил, что соглашение о строительстве тепличного комплекса было подписано на полях Петербургского экономического форума в 2023 году и инвестор в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства. Строительство тепличного комплекса ведется в соответствии с утвержденной в 2022 году Моделью экономического развития РСО – Алания до 2030 года и входит в состав прорывного проекта "Агропромышленный кластер".

https://ria.ru/20241203/svo-1987133042.html

https://ria.ru/20241213/menyaylo-1989019070.html

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сергей меняйло, республика северная осетия - алания