Рейтинг@Mail.ru
Новый тепличный комплекс заработал в Северной Осетии - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Республика Северная Осетия - Алания
 
18:59 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/menyaylo-1989532082.html
Новый тепличный комплекс заработал в Северной Осетии
Новый тепличный комплекс заработал в Северной Осетии - РИА Новости, 16.12.2024
Новый тепличный комплекс заработал в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии начал свою работу тепличный комплекс "Алания" – инвестпроект, входящий в состав прорывного проекта "Агропромышленный... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:59
2024-12-16T18:59
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727553205_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8c14c9ba2cf0d6f6eedb8a498bdf4b91.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Пригородном районе Северной Осетии начал свою работу тепличный комплекс "Алания" – инвестпроект, входящий в состав прорывного проекта "Агропромышленный кластер" Модели экономического развития РСО – Алания, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественном открытии и церемонии посева первого урожая принял участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло. ТК "Алания" – высокотехнологичный тепличный комплекс группы компаний "Династия", в котором круглый год будут выращивать премиальные томаты в защищенном грунте. В присутствии гостей Меняйло и другие участники церемонии посадили первый урожай томатов в новом тепличном комплексе. Его общая площадь составит 43,6 гектара теплиц пленочного типа. Свою работу предприятие начинает уже сейчас, а выход на полную мощность запланирован в 2026 году. На сегодня трудоустроено более 200 сотрудников, а всего комплекс создаст 930 рабочих мест. Ожидаемая мощность производимой продукции составит от 9 до 20 тысяч тонн плодоовощной продукции защищенного грунта в год (в зависимости от выращиваемого сорта продукции). Общий объем инвестиций составит около 18 миллиардов рублей. Меняйло отметил, что соглашение о строительстве тепличного комплекса было подписано на полях Петербургского экономического форума в 2023 году и инвестор в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства. Строительство тепличного комплекса ведется в соответствии с утвержденной в 2022 году Моделью экономического развития РСО – Алания до 2030 года и входит в состав прорывного проекта "Агропромышленный кластер".
https://ria.ru/20241203/svo-1987133042.html
https://ria.ru/20241213/menyaylo-1989019070.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727553205_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_efc9551675def9c5b6cab5f073343c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Новый тепличный комплекс заработал в Северной Осетии

Меняйло принял участие в открытии теплочного комплекса в Северной Осетии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Северной Осетии Сергей Меняйло
Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Пригородном районе Северной Осетии начал свою работу тепличный комплекс "Алания" – инвестпроект, входящий в состав прорывного проекта "Агропромышленный кластер" Модели экономического развития РСО – Алания, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В торжественном открытии и церемонии посева первого урожая принял участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву
3 декабря, 16:53
ТК "Алания" – высокотехнологичный тепличный комплекс группы компаний "Династия", в котором круглый год будут выращивать премиальные томаты в защищенном грунте.
В присутствии гостей Меняйло и другие участники церемонии посадили первый урожай томатов в новом тепличном комплексе. Его общая площадь составит 43,6 гектара теплиц пленочного типа. Свою работу предприятие начинает уже сейчас, а выход на полную мощность запланирован в 2026 году. На сегодня трудоустроено более 200 сотрудников, а всего комплекс создаст 930 рабочих мест. Ожидаемая мощность производимой продукции составит от 9 до 20 тысяч тонн плодоовощной продукции защищенного грунта в год (в зависимости от выращиваемого сорта продукции). Общий объем инвестиций составит около 18 миллиардов рублей.
Меняйло отметил, что соглашение о строительстве тепличного комплекса было подписано на полях Петербургского экономического форума в 2023 году и инвестор в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства.
Строительство тепличного комплекса ведется в соответствии с утвержденной в 2022 году Моделью экономического развития РСО – Алания до 2030 года и входит в состав прорывного проекта "Агропромышленный кластер".
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии
13 декабря, 12:06
 
Республика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала