https://ria.ru/20241216/meksika-1989479929.html

В Мексике застрелили мэра муниципалитета

В Мексике застрелили мэра муниципалитета - РИА Новости, 16.12.2024

В Мексике застрелили мэра муниципалитета

Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага был убит в ходе вооруженной атаки неизвестных, сообщает газета РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:28

2024-12-16T15:28

2024-12-16T16:40

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага был убит в ходе вооруженной атаки неизвестных, сообщает газета Universal. Нападение произошло 15 декабря, когда автомобиль, в котором находились мэр и еще трое человек, двигался по дороге, соединяющей города Тамасунчале и Сьюдад-Вальес. "Группа вооружённых неизвестных открыла огонь по транспортному средству ... мэр Танкануица Хесус Франко Ларрага и еще трое человек, которые были с ним в автомобиле, погибли", - говорится в статье. Как сообщается, на место происшествия прибыли правоохранители и оцепили территорию. По данным газеты, кандидат от партии Morena Хесус Франко Ларрага был избран мэром в июне. По данным источников, в октябре Национальная гвардия провела в Танкануице де Сантос масштабную проверку в области обеспечения безопасности, в результате которой задержали как минимум шесть сотрудников полиции, которые не имели документов, подтверждающих их статус полицейских и право на ношение огнестрельного оружия. В октябре газета Universal сообщала, что мэр мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркос Каталан был убит почти через неделю после вступления в должность. По информации газеты, его тело было найдено обезглавленным.

https://ria.ru/20240530/meksika-1949262051.html

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