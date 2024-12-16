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В Мексике застрелили мэра муниципалитета - РИА Новости, 16.12.2024
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15:28 16.12.2024 (обновлено: 16:40 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/meksika-1989479929.html
В Мексике застрелили мэра муниципалитета
В Мексике застрелили мэра муниципалитета - РИА Новости, 16.12.2024
В Мексике застрелили мэра муниципалитета
Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага был убит в ходе вооруженной атаки неизвестных, сообщает газета РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:28
2024-12-16T16:40
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага был убит в ходе вооруженной атаки неизвестных, сообщает газета Universal. Нападение произошло 15 декабря, когда автомобиль, в котором находились мэр и еще трое человек, двигался по дороге, соединяющей города Тамасунчале и Сьюдад-Вальес. "Группа вооружённых неизвестных открыла огонь по транспортному средству ... мэр Танкануица Хесус Франко Ларрага и еще трое человек, которые были с ним в автомобиле, погибли", - говорится в статье. Как сообщается, на место происшествия прибыли правоохранители и оцепили территорию. По данным газеты, кандидат от партии Morena Хесус Франко Ларрага был избран мэром в июне. По данным источников, в октябре Национальная гвардия провела в Танкануице де Сантос масштабную проверку в области обеспечения безопасности, в результате которой задержали как минимум шесть сотрудников полиции, которые не имели документов, подтверждающих их статус полицейских и право на ношение огнестрельного оружия. В октябре газета Universal сообщала, что мэр мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркос Каталан был убит почти через неделю после вступления в должность. По информации газеты, его тело было найдено обезглавленным.
https://ria.ru/20240530/meksika-1949262051.html
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в мире, авто, сан-луис-потоси (штат), мексика
В мире, Авто, Сан-Луис-Потоси (штат), Мексика
В Мексике застрелили мэра муниципалитета

Мэр мексиканского города Танкануиц убит при вооруженной атаке

© Фото : H. Ayuntamiento Tancanhuitz 2024-2027 Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага
Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : H. Ayuntamiento Tancanhuitz 2024-2027
Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага был убит в ходе вооруженной атаки неизвестных, сообщает газета Universal.
Нападение произошло 15 декабря, когда автомобиль, в котором находились мэр и еще трое человек, двигался по дороге, соединяющей города Тамасунчале и Сьюдад-Вальес.
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"Группа вооружённых неизвестных открыла огонь по транспортному средству ... мэр Танкануица Хесус Франко Ларрага и еще трое человек, которые были с ним в автомобиле, погибли", - говорится в статье.
Как сообщается, на место происшествия прибыли правоохранители и оцепили территорию.
По данным газеты, кандидат от партии Morena Хесус Франко Ларрага был избран мэром в июне.
По данным источников, в октябре Национальная гвардия провела в Танкануице де Сантос масштабную проверку в области обеспечения безопасности, в результате которой задержали как минимум шесть сотрудников полиции, которые не имели документов, подтверждающих их статус полицейских и право на ношение огнестрельного оружия.
В октябре газета Universal сообщала, что мэр мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркос Каталан был убит почти через неделю после вступления в должность. По информации газеты, его тело было найдено обезглавленным.
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