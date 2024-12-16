Медведчук назвал Украину зоной мирового конфликта
Медведчук: коллективный Запад превратил Украину в зону мирового конфликта
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Коллективный Запад стравливает между собой людей, инвестирует средства в войны, а после появления на Украине превратил страну в зону мирового конфликта, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Так он прокомментировал статью заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая, как пишет Медведчук, является достаточно знаковой в понимании становления нового миропорядка. Статья бьет по главному нарративу доминирования коллективного Запада, который заключается в том, что западная демократия несет всем народам мир и процветание. Медведев отмечает, что история свидетельствует об обратном.
"Коллективный Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет, мало того, что разъединяет, так еще и стравливает между собой, делает "разумные инвестиции" в войны и массовое убийство людей, финансирует атмосферу ненависти к чужому языку, культуре, вере и традициям… Достаточно вспомнить, что до появления западных кураторов на Украине царили мир и спокойствие. Западная демократия, по идее, должна была сделать страну богаче, а украинцев дружнее. Как видим, эти цели не просто не достигнуты – Украина стала зоной мирового конфликта, воюющей, нищей и вымирающей страной", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Он отметил, что западные кураторы твердят, что мирной и богатой страной Украине помешала быть "рука Кремля", коррупционеры, каноническая православная церковь, русский поэт Александр Пушкин, но все эти разговоры преследуют только одну цель – прикрыть факт того, что никто делать Украину богатой и мирной не собирался. Деньги, инвестированные в русофобию, с лихвой окупились в военно-промышленном комплексе, в расширении НАТО, в переделе рынков сбыта и уничтожении передовых отраслей конкурентов. Поэтому жертвы и страдания украинцев были запланированы, и на них заработали.
"Русофобия, читай, новый нацизм по западным методичкам, введенная в ранг государственной идеологии разрывала украинское общество, блокировала все демократические процессы. В результате появилась каста неприкасаемых политиков, которые погнали народ на бойню за деньги коллективного Запада. Ничего нового, в Африке такое 300 лет происходит… Национальная вражда ложится сегодня в основу государственной идеологии Украины Зеленского, "новую нацию" хотят создать на основе ненависти к русским. И самое главное, что коллективный Запад вовсе не считает украинцев своими, они для них только таран для России, только расходный материал", - добавляет председатель совета движения.
По его словам, Украине пора осознать, что она стала в руках Запада расходным материалом, послушной игрушкой, которая вовлечена в нечестную игру. Пришло время понять, что Россия, вопреки пропаганде команды Зеленского, не против украинской государственности, она против нацистского недогосударства, которое уничтожает украинский народ. Медведчук вспомнил также события 2 мая 2014 года, которые произошли в Одессе, когда были сожжены пророссийские активисты, уничтожение мирного населения на Донбассе по приказу самопровозглашенной власти в Киеве, убийства граждан в Курской области в 2024 году.
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"Большинство тех, кто совершал эти преступления, живы, и они должны ответить перед судом за это. Сегодня Украина Зеленского вся построена на идеологии геноцида русских. Такое государство в ХХI веке существовать не должно… Следует понять, что украинец, считающий себя лучше русского, не идет по пути возрождения национального сознания, а по пути нацизма и уничтожения собственного народа. Украинцем нужно понять, что если они уничтожат русских, то свободными не станут, более того, они следующими пойдут под нож западной системы. И из этой системы надо как-то выходить, хорошо видно, что украинцы быстро кончаются, а Россия только становится крепче", - подчеркивает Медведчук.
Политик добавил, что Зеленский сегодня пытается продать США возможность стать супердержавой за счет жертв среди сограждан. И эти торги, в любом случае, ни к чему хорошему не приведут. В этой ситуации украинскому народу нельзя "дать себя продать на убой этому политическому клоуну и его хозяевам".