https://ria.ru/20241216/mediki-1989403193.html

На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей

На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей - РИА Новости, 16.12.2024

На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей

Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:55

2024-12-16T11:55

2024-12-16T12:14

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников – более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Правительство направит регионам почти 10 миллиардов рублей, чтобы в полной мере обеспечить положенные выплаты."Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", – сказал Мишустин.Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

https://ria.ru/20241212/yamal-1988912662.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, экономика