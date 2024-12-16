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На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей - РИА Новости, 16.12.2024
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11:55 16.12.2024 (обновлено: 12:14 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/mediki-1989403193.html
На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей
На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей - РИА Новости, 16.12.2024
На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей
Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:55
2024-12-16T12:14
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников – более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Правительство направит регионам почти 10 миллиардов рублей, чтобы в полной мере обеспечить положенные выплаты."Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", – сказал Мишустин.Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей

Правительство направит почти десять миллиардов рублей на оплату труда медиков

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.
В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников – более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Правительство направит регионам почти 10 миллиардов рублей, чтобы в полной мере обеспечить положенные выплаты.
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"Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", – сказал Мишустин.
Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
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