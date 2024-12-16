https://ria.ru/20241216/mazut-1989398188.html

В Черном море завершают подготовительную работу по уборке мазута

В Черном море завершают подготовительную работу по уборке мазута - РИА Новости, 16.12.2024

В Черном море завершают подготовительную работу по уборке мазута

Подготовительная работа по уборке вылившегося мазута в Черном море из-за аварии двух танкеров завершается, ведется мониторинг береговой черты, говорится в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:25

2024-12-16T11:25

2024-12-16T11:25

россия

черное море

краснодарский край

виталий савельев

михаил мишустин

александр козлов (глава минприроды)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подготовительная работа по уборке вылившегося мазута в Черном море из-за аварии двух танкеров завершается, ведется мониторинг береговой черты, говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства РФ. "Специалисты ФГБУ "Морспасслужба" Росморречфлота Минтранса России, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации. Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены в полную готовность", — отмечается в сообщении. Вице-премьер РФ Виталий Савельев доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о ходе аварийно-спасательной операции в Керченском проливе. В результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Для оценки возможных экологических последствий на место ЧП прибыл министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

https://ria.ru/20241116/spasenie-1984127578.html

россия

черное море

краснодарский край

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Варвара Скокшина

россия, черное море, краснодарский край, виталий савельев, михаил мишустин, александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия