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Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" - РИА Новости, 16.12.2024
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Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта"
Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" - РИА Новости, 16.12.2024
Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта"
300 спортсменов и их болельщики приняли участие на финальных соревнованиях зимнего этапа "Земли спорта" в Белокурихе, где определили главных победителей и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:22
2024-12-16T13:22
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 дек - пресс-служба Всероссийского марафона "Земля спорта". 300 спортсменов и их болельщики приняли участие на финальных соревнованиях зимнего этапа "Земли спорта" в Белокурихе, где определили главных победителей и провели грандиозный концерт со звездами. 13 и 14 декабря в Белокурихе Алтайского края прошли финальные соревнования зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта", где участники из 23 регионов состязались в лыжных гонках и хоккейных матчах. Напомним, что марафон проводится для любителей спорта, проживающих на загородных территориях и в небольших городах. В рамках зимнего этапа проводились соревнования по лыжным гонкам, где определили победителей в личном зачете и смешанной эстафете, а также сыграли 29 хоккейных матчей, где определили команду-победителя. 13 декабря прошли соревнования по лыжным гонкам среди мужчин на пять километров и женщин — на три киолометра, и были сыграны отборочные матчи по хоккею, которые определили четыре команды полуфиналистов. Во второй день, 14 декабря, прошли не только финальные матчи по хоккею, но и смешанная лыжная эстафета (микст). Программа финала открылась красочным парадом команд регионов и включила в себя множество развлечений для болельщиков, активности и шоу. Выступления артистов поддерживали настроение участников на пике позитивных эмоций весь день. Почетным гостем зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" стала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе — президент Федерации лыжных гонок, заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта СССР и России. Елена Вяльбе приняла участие в открытии марафона, дала старт лыжной эстафете, а также поздравила победителей. Победителями Зимнего этапа Всероссийского финала марафона в лыжных гонках среди мужчин стали: Победители среди женщин: Победу в смешанной лыжной эстафете одержали команды следующих регионов: В хоккее самыми сильными оказались: Победителей наградили почетными дипломами, медалями, кубками и денежными сертификатами на торжественной церемонии. А ее кульминацией стал праздничный концерт, где выступила популярная музыкальная группа Filatov&amp;Karas. Проект реализует министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря марафону все больше загородных территорий получают поддержку в развитии спортивной инфраструктуры. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта"

© Фото : пресс-служба Всероссийского марафона "Земля спорта"Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта"
Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона Земля спорта - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : пресс-служба Всероссийского марафона "Земля спорта"
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МОСКВА, 16 дек - пресс-служба Всероссийского марафона "Земля спорта". 300 спортсменов и их болельщики приняли участие на финальных соревнованиях зимнего этапа "Земли спорта" в Белокурихе, где определили главных победителей и провели грандиозный концерт со звездами.
13 и 14 декабря в Белокурихе Алтайского края прошли финальные соревнования зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта", где участники из 23 регионов состязались в лыжных гонках и хоккейных матчах. Напомним, что марафон проводится для любителей спорта, проживающих на загородных территориях и в небольших городах.
В рамках зимнего этапа проводились соревнования по лыжным гонкам, где определили победителей в личном зачете и смешанной эстафете, а также сыграли 29 хоккейных матчей, где определили команду-победителя.
13 декабря прошли соревнования по лыжным гонкам среди мужчин на пять километров и женщин — на три киолометра, и были сыграны отборочные матчи по хоккею, которые определили четыре команды полуфиналистов.
Во второй день, 14 декабря, прошли не только финальные матчи по хоккею, но и смешанная лыжная эстафета (микст).
Программа финала открылась красочным парадом команд регионов и включила в себя множество развлечений для болельщиков, активности и шоу. Выступления артистов поддерживали настроение участников на пике позитивных эмоций весь день.
Почетным гостем зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" стала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе — президент Федерации лыжных гонок, заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта СССР и России. Елена Вяльбе приняла участие в открытии марафона, дала старт лыжной эстафете, а также поздравила победителей.
Победителями Зимнего этапа Всероссийского финала марафона в лыжных гонках среди мужчин стали:
  1. 1.
    Таипов Алмаз (Республика Татарстан);
  2. 2.
    Дергунов Роман (Алтайский край);
  3. 3.
    Зырянов Сергей (Пермский край).
Победители среди женщин:
  1. 1.
    Зятькова Марина (Алтайский край);
  2. 2.
    Якимова Эльвина (Республика Башкортостан);
  3. 3.
    Паршакова Дарья (Пермский край).
Победу в смешанной лыжной эстафете одержали команды следующих регионов:
  1. 1.
    Алтайский край;
  2. 2.
    Пермский край;
  3. 3.
    Республика Башкортостан.
В хоккее самыми сильными оказались:
  1. 1.
    Команда Саратовской области;
  2. 2.
    Команда Калининградской области;
  3. 3.
    Команда "Бочкари" Алтайского края.
Победителей наградили почетными дипломами, медалями, кубками и денежными сертификатами на торжественной церемонии. А ее кульминацией стал праздничный концерт, где выступила популярная музыкальная группа Filatov&Karas.
Проект реализует министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря марафону все больше загородных территорий получают поддержку в развитии спортивной инфраструктуры.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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