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Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта"
Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" - РИА Новости, 16.12.2024
Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта"
300 спортсменов и их болельщики приняли участие на финальных соревнованиях зимнего этапа "Земли спорта" в Белокурихе, где определили главных победителей и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:22
2024-12-16T13:22
2024-12-16T13:22
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МОСКВА, 16 дек - пресс-служба Всероссийского марафона "Земля спорта". 300 спортсменов и их болельщики приняли участие на финальных соревнованиях зимнего этапа "Земли спорта" в Белокурихе, где определили главных победителей и провели грандиозный концерт со звездами. 13 и 14 декабря в Белокурихе Алтайского края прошли финальные соревнования зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта", где участники из 23 регионов состязались в лыжных гонках и хоккейных матчах. Напомним, что марафон проводится для любителей спорта, проживающих на загородных территориях и в небольших городах. В рамках зимнего этапа проводились соревнования по лыжным гонкам, где определили победителей в личном зачете и смешанной эстафете, а также сыграли 29 хоккейных матчей, где определили команду-победителя. 13 декабря прошли соревнования по лыжным гонкам среди мужчин на пять километров и женщин — на три киолометра, и были сыграны отборочные матчи по хоккею, которые определили четыре команды полуфиналистов. Во второй день, 14 декабря, прошли не только финальные матчи по хоккею, но и смешанная лыжная эстафета (микст). Программа финала открылась красочным парадом команд регионов и включила в себя множество развлечений для болельщиков, активности и шоу. Выступления артистов поддерживали настроение участников на пике позитивных эмоций весь день. Почетным гостем зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" стала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе — президент Федерации лыжных гонок, заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта СССР и России. Елена Вяльбе приняла участие в открытии марафона, дала старт лыжной эстафете, а также поздравила победителей. Победителями Зимнего этапа Всероссийского финала марафона в лыжных гонках среди мужчин стали: Победители среди женщин: Победу в смешанной лыжной эстафете одержали команды следующих регионов: В хоккее самыми сильными оказались: Победителей наградили почетными дипломами, медалями, кубками и денежными сертификатами на торжественной церемонии. А ее кульминацией стал праздничный концерт, где выступила популярная музыкальная группа Filatov&Karas. Проект реализует министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря марафону все больше загородных территорий получают поддержку в развитии спортивной инфраструктуры. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
МОСКВА, 16 дек - пресс-служба Всероссийского марафона "Земля спорта". 300 спортсменов и их болельщики приняли участие на финальных соревнованиях зимнего этапа "Земли спорта" в Белокурихе, где определили главных победителей и провели грандиозный концерт со звездами.
13 и 14 декабря в Белокурихе Алтайского края прошли финальные соревнования зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта", где участники из 23 регионов состязались в лыжных гонках и хоккейных матчах. Напомним, что марафон проводится для любителей спорта, проживающих на загородных территориях и в небольших городах.
В рамках зимнего этапа проводились соревнования по лыжным гонкам, где определили победителей в личном зачете и смешанной эстафете, а также сыграли 29 хоккейных матчей, где определили команду-победителя.
13 декабря прошли соревнования по лыжным гонкам среди мужчин на пять километров и женщин — на три киолометра, и были сыграны отборочные матчи по хоккею, которые определили четыре команды полуфиналистов.
Во второй день, 14 декабря, прошли не только финальные матчи по хоккею, но и смешанная лыжная эстафета (микст).
Программа финала открылась красочным парадом команд регионов и включила в себя множество развлечений для болельщиков, активности и шоу. Выступления артистов поддерживали настроение участников на пике позитивных эмоций весь день.
Почетным гостем зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" стала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе — президент Федерации лыжных гонок, заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта СССР и России. Елена Вяльбе приняла участие в открытии марафона, дала старт лыжной эстафете, а также поздравила победителей.
Победителями Зимнего этапа Всероссийского финала марафона в лыжных гонках среди мужчин стали:
1.Таипов Алмаз (Республика Татарстан);
2.Дергунов Роман (Алтайский край);
3.Зырянов Сергей (Пермский край).
1.Зятькова Марина (Алтайский край);
2.Якимова Эльвина (Республика Башкортостан);
3.Паршакова Дарья (Пермский край).
Победу в смешанной лыжной эстафете одержали команды следующих регионов:
1.Алтайский край;
2.Пермский край;
3.Республика Башкортостан.
В хоккее самыми сильными оказались:
1.Команда Саратовской области;
2.Команда Калининградской области;
3.Команда "Бочкари" Алтайского края.
Победителей наградили почетными дипломами, медалями, кубками и денежными сертификатами на торжественной церемонии. А ее кульминацией стал праздничный концерт, где выступила популярная музыкальная группа Filatov&Karas.
Проект реализует министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря марафону все больше загородных территорий получают поддержку в развитии спортивной инфраструктуры.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.