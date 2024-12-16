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Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта"

Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" - РИА Новости, 16.12.2024

Названы победители зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта"

300 спортсменов и их болельщики приняли участие на финальных соревнованиях зимнего этапа "Земли спорта" в Белокурихе, где определили главных победителей и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:22

2024-12-16T13:22

2024-12-16T13:22

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МОСКВА, 16 дек - пресс-служба Всероссийского марафона "Земля спорта". 300 спортсменов и их болельщики приняли участие на финальных соревнованиях зимнего этапа "Земли спорта" в Белокурихе, где определили главных победителей и провели грандиозный концерт со звездами. 13 и 14 декабря в Белокурихе Алтайского края прошли финальные соревнования зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта", где участники из 23 регионов состязались в лыжных гонках и хоккейных матчах. Напомним, что марафон проводится для любителей спорта, проживающих на загородных территориях и в небольших городах. В рамках зимнего этапа проводились соревнования по лыжным гонкам, где определили победителей в личном зачете и смешанной эстафете, а также сыграли 29 хоккейных матчей, где определили команду-победителя. 13 декабря прошли соревнования по лыжным гонкам среди мужчин на пять километров и женщин — на три киолометра, и были сыграны отборочные матчи по хоккею, которые определили четыре команды полуфиналистов. Во второй день, 14 декабря, прошли не только финальные матчи по хоккею, но и смешанная лыжная эстафета (микст). Программа финала открылась красочным парадом команд регионов и включила в себя множество развлечений для болельщиков, активности и шоу. Выступления артистов поддерживали настроение участников на пике позитивных эмоций весь день. Почетным гостем зимнего этапа Всероссийского марафона "Земля спорта" стала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе — президент Федерации лыжных гонок, заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта СССР и России. Елена Вяльбе приняла участие в открытии марафона, дала старт лыжной эстафете, а также поздравила победителей. Победителями Зимнего этапа Всероссийского финала марафона в лыжных гонках среди мужчин стали: Победители среди женщин: Победу в смешанной лыжной эстафете одержали команды следующих регионов: В хоккее самыми сильными оказались: Победителей наградили почетными дипломами, медалями, кубками и денежными сертификатами на торжественной церемонии. А ее кульминацией стал праздничный концерт, где выступила популярная музыкальная группа Filatov&Karas. Проект реализует министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря марафону все больше загородных территорий получают поддержку в развитии спортивной инфраструктуры. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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