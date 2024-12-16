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Программа обучения ветеранов СВО действует в Рязанской области - РИА Новости, 16.12.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:26 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/malkov-1989387418.html
Программа обучения ветеранов СВО действует в Рязанской области
Программа обучения ветеранов СВО действует в Рязанской области - РИА Новости, 16.12.2024
Программа обучения ветеранов СВО действует в Рязанской области
В Рязанской области действует программа обучения и продвижения на гражданской службе ветеранов спецоперации "Герои 62", сообщил губернатор, секретарь... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:26
2024-12-16T10:26
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. В Рязанской области действует программа обучения и продвижения на гражданской службе ветеранов спецоперации "Герои 62", сообщил губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Малков. "В Рязанской области с 1 ноября действует программа "Герои 62", направленная на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе. Уверен, наши воины достойно себя проявят, помогут стране, родному краю и в мирной жизни. Главное – постоянно развиваться и не стоять на месте", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на прошедшем съезде "Единой России" особое внимание уделили обновлению руководства партии. В высший совет вошли ветераны специальной военной операции, участники первого потока президентской программы "Время героев". В их числе Герой России, гвардии капитан Владислав Головин. "Именно такие люди должны сегодня строить будущее страны — целеустремлённые, талантливые, настоящие патриоты", - отметил глава региона. Павел Малков привел слова Владислава Головина на съезде: "Страну мы свою разрушить никому не дадим. Ветераны специальной военной операции доказали свою преданность стране. И останутся опорой верховного главнокомандующего. Армия, флот и единство России приведут нас к Победе".
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Программа обучения ветеранов СВО действует в Рязанской области

Малков: программа обучения ветеранов СВО действует в Рязанской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. В Рязанской области действует программа обучения и продвижения на гражданской службе ветеранов спецоперации "Герои 62", сообщил губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Малков.
"В Рязанской области с 1 ноября действует программа "Герои 62", направленная на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе. Уверен, наши воины достойно себя проявят, помогут стране, родному краю и в мирной жизни. Главное – постоянно развиваться и не стоять на месте", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на прошедшем съезде "Единой России" особое внимание уделили обновлению руководства партии. В высший совет вошли ветераны специальной военной операции, участники первого потока президентской программы "Время героев". В их числе Герой России, гвардии капитан Владислав Головин.
"Именно такие люди должны сегодня строить будущее страны — целеустремлённые, талантливые, настоящие патриоты", - отметил глава региона.
Павел Малков привел слова Владислава Головина на съезде: "Страну мы свою разрушить никому не дадим. Ветераны специальной военной операции доказали свою преданность стране. И останутся опорой верховного главнокомандующего. Армия, флот и единство России приведут нас к Победе".
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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