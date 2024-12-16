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Макрон проведет совещание из-за последствий урагана "Шидо" на Майотте - РИА Новости, 16.12.2024
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10:53 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/makron-1989392573.html
Макрон проведет совещание из-за последствий урагана "Шидо" на Майотте
Макрон проведет совещание из-за последствий урагана "Шидо" на Майотте - РИА Новости, 16.12.2024
Макрон проведет совещание из-за последствий урагана "Шидо" на Майотте
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник кризисное совещание в связи с последствиями обрушившегося на французский заморский департамент Майотту РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:53
2024-12-16T10:53
в мире
франция
майотта
коморские острова
эммануэль макрон
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник кризисное совещание в связи с последствиями обрушившегося на французский заморский департамент Майотту смертоносного циклона "Шидо", передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. "Кризисное совещание по ситуации на Майотте под председательством Эммануэля Макрона пройдет сегодня вечером в 18.00 (20.00 мск) в министерстве внутренних дел", - сообщает канал. В воскресенье агентство Франс Пресс передавало, что число погибших на Майотте в результате тропического циклона "Шидо" достигло по меньшей мере 14 человек. В свою очередь, префект департамента Франусуа Ксавье-Бьевиль заявил, что число погибших в результате бедствия будет исчисляться "сотнями", а возможно, даже и "тысячами". В субботу из-за циклона на Майотте объявили высочайший уровень погодной опасности и ввели полный локдаун для населения. Инфраструктура департамента серьезно пострадала, поврежден аэропорт. Метеорологическая служба Франции ранее сообщала, что ураган стал самым сильным более чем за 90 лет. Исполняющие обязанности глав минобороны и МВД Себастьян Лекорню и Брюно Ретайо заявили, что Франция направит военный самолет с гуманитарной помощью и военных специалистов. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
https://ria.ru/20241215/shido-1989335981.html
https://ria.ru/20241207/roskosmos-1987888397.html
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в мире, франция, майотта, коморские острова, эммануэль макрон, себастьян лекорню
В мире, Франция, Майотта, Коморские острова, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
Макрон проведет совещание из-за последствий урагана "Шидо" на Майотте

Президент Франции Макрон проведет кризисное совещание в связи с циклоном "Шидо"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник кризисное совещание в связи с последствиями обрушившегося на французский заморский департамент Майотту смертоносного циклона "Шидо", передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"Кризисное совещание по ситуации на Майотте под председательством Эммануэля Макрона пройдет сегодня вечером в 18.00 (20.00 мск) в министерстве внутренних дел", - сообщает канал.
Циклон - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Во Франции заявили о сотнях смертей из-за циклона "Шидо"
15 декабря, 20:52
В воскресенье агентство Франс Пресс передавало, что число погибших на Майотте в результате тропического циклона "Шидо" достигло по меньшей мере 14 человек. В свою очередь, префект департамента Франусуа Ксавье-Бьевиль заявил, что число погибших в результате бедствия будет исчисляться "сотнями", а возможно, даже и "тысячами".
В субботу из-за циклона на Майотте объявили высочайший уровень погодной опасности и ввели полный локдаун для населения. Инфраструктура департамента серьезно пострадала, поврежден аэропорт.
Метеорологическая служба Франции ранее сообщала, что ураган стал самым сильным более чем за 90 лет. Исполняющие обязанности глав минобороны и МВД Себастьян Лекорню и Брюно Ретайо заявили, что Франция направит военный самолет с гуманитарной помощью и военных специалистов.
Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
Циклон, накрывший Москву - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву
7 декабря, 15:04
 
В миреФранцияМайоттаКоморские островаЭммануэль МакронСебастьян Лекорню
 
 
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