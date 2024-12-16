https://ria.ru/20241216/makron-1989392573.html

Макрон проведет совещание из-за последствий урагана "Шидо" на Майотте

Макрон проведет совещание из-за последствий урагана "Шидо" на Майотте - РИА Новости, 16.12.2024

Макрон проведет совещание из-за последствий урагана "Шидо" на Майотте

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник кризисное совещание в связи с последствиями обрушившегося на французский заморский департамент Майотту РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:53

2024-12-16T10:53

2024-12-16T10:53

в мире

франция

майотта

коморские острова

эммануэль макрон

себастьян лекорню

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_1b3890e8e43dd0cd8bf9a830f4cae6d9.jpg

ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник кризисное совещание в связи с последствиями обрушившегося на французский заморский департамент Майотту смертоносного циклона "Шидо", передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. "Кризисное совещание по ситуации на Майотте под председательством Эммануэля Макрона пройдет сегодня вечером в 18.00 (20.00 мск) в министерстве внутренних дел", - сообщает канал. В воскресенье агентство Франс Пресс передавало, что число погибших на Майотте в результате тропического циклона "Шидо" достигло по меньшей мере 14 человек. В свою очередь, префект департамента Франусуа Ксавье-Бьевиль заявил, что число погибших в результате бедствия будет исчисляться "сотнями", а возможно, даже и "тысячами". В субботу из-за циклона на Майотте объявили высочайший уровень погодной опасности и ввели полный локдаун для населения. Инфраструктура департамента серьезно пострадала, поврежден аэропорт. Метеорологическая служба Франции ранее сообщала, что ураган стал самым сильным более чем за 90 лет. Исполняющие обязанности глав минобороны и МВД Себастьян Лекорню и Брюно Ретайо заявили, что Франция направит военный самолет с гуманитарной помощью и военных специалистов. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.

https://ria.ru/20241215/shido-1989335981.html

https://ria.ru/20241207/roskosmos-1987888397.html

франция

майотта

коморские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, майотта, коморские острова, эммануэль макрон, себастьян лекорню